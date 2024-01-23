يناقش نواب البرلمان التركي، الثلاثاء، مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتبدأ جلسة الجمعية العامة للبرلمان التركي في تمام الساعة 15:00 (+3 تغ)، ويتصدر مشروع القانون المتعلق ببروتوكول انضمام السويد إلى "ناتو" أبرز أجنداتها.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقّع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، ومن ثم أحيل إلى البرلمان.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، قال رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، إن طريق السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون مفتوحاً بالتناسب مع تلبيتها مطالب تركيا.

واستضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، منتصف يوليو/تموز الماضي، اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام "ناتو" ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.​​​​​​​