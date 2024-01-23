سياسة
2 دقيقة قراءة
البرلمان التركي يناقش بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو
يبحث البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون الخاص ببروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو، الذي أحاله الرئيس رجب طيب أردوغان إلى البرلمان بعد توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
البرلمان التركي يناقش بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو
البرلمان التركي يناقش بروتوكول انضمام السويد إلى "ناتو" / صورة: AA
23 يناير 2024

يناقش نواب البرلمان التركي، الثلاثاء، مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتبدأ جلسة الجمعية العامة للبرلمان التركي في تمام الساعة 15:00 (+3 تغ)، ويتصدر مشروع القانون المتعلق ببروتوكول انضمام السويد إلى "ناتو" أبرز أجنداتها.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقّع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، ومن ثم أحيل إلى البرلمان.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، قال رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، إن طريق السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون مفتوحاً بالتناسب مع تلبيتها مطالب تركيا.

واستضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، منتصف يوليو/تموز الماضي، اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام "ناتو" ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us