سياسة
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"حزب الله" يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين.. وتل أبيب تقصف بلدات لبنانية
استهدف حزب الله تجمّعاً لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية، فيما صعّدت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على عدة بلدات جنوب لبنان. وأُطلق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل بالتزامن مع دويّ صفارات الإنذار بالمنطقة، وفق إعلام عبري.
"حزب الله" يستهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين.. وتل أبيب تقصف بلدات لبنانية
حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود.. وإسرائيل تشن غارات جوية على بلدات لبنانية. / صورة: AA
23 يناير 2024

أعلن "حزب الله"، الثلاثاء، استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية، فيما صعّدت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره استهدفوا "تجمّعاً ‏لجنود إسرائيليين في تلة كوبرا (قبالة بلدة علما الشعب اللبنانية) ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وأُطلق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل، الثلاثاء، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار بالمنطقة، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "12" العبرية إن "ما لا يقل عن 8 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة موشاف شيفر"، ما استدعى انطلاق صافرات الإنذار.

وأضافت: "بعد إطلاق النار (الصواريخ)، أعلنت شركة الكهرباء عن تعرض خط الجهد العالي في منطقة ميرون، لأضرار وانقطاع التيار الكهربائي".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدة بليدا، مستهدفاً 3 منازل".

ولفتت إلى أن "مُسيّرة إسرائيلية أغارت بصاروخين على حاوية شحن في أرض زراعية في الوزّاني".

كما ذكرت أن "مُسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلّة آبل القمح في خراج بلدة الوزّاني دون تسجيل إصابات".

وأوردت أن "القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي طير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان".

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى صباح الثلاثاء، 25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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