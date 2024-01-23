سياسة
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مسؤول إسرائيلي: مباحثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مستمرة
نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي، أن مباحثات صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل مستمرة، مؤكداً عدم تلقيهم ردوداً سلبية بهذا الخصوص، فيما كانت تقارير عبرية أشارت إلى رفض حركة حماس العرض الإسرائيلي.
مسؤول إسرائيلي: مباحثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مستمرة
عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية يحملون صوراً ولافتات وينصبون خياماً أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس في 22 يناير/كانون الثاني 2024. . / صورة: AA
23 يناير 2024

أكد مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، أن المفاوضات مع حركة حماس حول وقف إطلاق النار في غزة مقابل تبادل أسرى، ما زالت مستمرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن المفاوضات "لا تزال مستمرة ولم نتلق رداً سلبياً".

وأشارت الهيئة إلى أن تصريحات المسؤول الإسرائيلي جاءت بعد تقارير غربية عن رفض حركة حماس العرض الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الاثنين، إن هناك عرضاً إسرائيلياً، دون الكشف عن تفاصيله.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تجري المفاوضات من خلال قطر ومصر،

وأوضحت الهيئة في وقت سابق اليوم أن العرض الإسرائيلي يتضمن "إطلاق سراح المخطوفين (المحتجَزين لدى حماس) من غير الجنود، مقابل وقف إطلاق النار لفترة طويلة، وانسحاب تكتيكي للجيش الإسرائيلي من عدة مناطق في قطاع غزة، وإطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية".

فيما لم تعلق حركة حماس رسمياً على العرض الإسرائيلي، حتى الآن.

من جهته، صرّح متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، أن جهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن الكثير من التقارير التي تنشر حول تلك الوساطة "مغلوطة".

وأوضح في مؤتمر صحفي: "منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة، وجهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية ولن تتوقف مهما كانت الظروف على الأرض".

وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز نحو 136 إسرائيلياً في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تطالب حماس بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الثلاثاء "25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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