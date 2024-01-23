سياسة
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الجيش التركي يقدم خبراته القتالية لقوات عسكرية في كوسوفو
قدّمت القوات التركية ضمن بنية قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحفظ السلام في كوسوفو (كفور)، تدريباً عسكرياً يرمي إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات الكوسوفية في إطار التعاون مع الجيش التركي.
الجيش التركي يقدم خبراته القتالية لقوات عسكرية في كوسوفو
ضباط أتراك يشرفون على تدريبات عسكرية لقوات كوسوفو / صورة: AA
23 يناير 2024

قدمت القوات التركية ضمن بنية قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحفظ السلام في كوسوفو (كفور)، تدريباً عسكرياً للقوات المحلية في كوسوفو.

وذكر بيان صادر عن قوات أمن كوسوفو، الثلاثاء، أنه خلال التدريبات التي أُجريت في إطار التعاون مع الجيش التركي، أشرفت البعثة العسكرية التركية على التدريب الرامي إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات الكوسوفية.

وتمت التدريبات بإشراف رئيس البعثة التركية العقيد صبري غوكهان قره مرسال، وقائد القوات الأمنية الكوسوفية العقيد فالديت بيريشا.

وكانت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، قد انفصلت عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عام 2008، لكن الأخيرة لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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