قدمت القوات التركية ضمن بنية قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحفظ السلام في كوسوفو (كفور)، تدريباً عسكرياً للقوات المحلية في كوسوفو.

وذكر بيان صادر عن قوات أمن كوسوفو، الثلاثاء، أنه خلال التدريبات التي أُجريت في إطار التعاون مع الجيش التركي، أشرفت البعثة العسكرية التركية على التدريب الرامي إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات الكوسوفية.

وتمت التدريبات بإشراف رئيس البعثة التركية العقيد صبري غوكهان قره مرسال، وقائد القوات الأمنية الكوسوفية العقيد فالديت بيريشا.

وكانت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، قد انفصلت عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عام 2008، لكن الأخيرة لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.