سياسة
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جيش الاحتلال يعزل مجمع ناصر الطبي وسط غارات مكثفة على خان يونس
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوب)، التي يشن عليها الجيش سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية بالمدينة، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم بري أحرزته آلياته.
جيش الاحتلال يعزل مجمع ناصر الطبي وسط غارات مكثفة على خان يونس
مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في قطاع غزة. / صورة: إعلام فلسطيني / إعلام فلسطيني محلي
23 يناير 2024

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوب)، وسط صعوبة في نقل الحالات الخطيرة منها بسبب القصف المتواصل.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان مقتضب: "الاحتلال الاسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي ويعرّض حياة الطواقم والمرضى والنازحين للخطر".

وتابع: "الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له، نتيجة القصف المتواصل".

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية بمدينة خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم بري أحرزته آلياته.

ولأكثر من مرة، أعربت الوزارة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع المستشفيات الواقعة شمالي قطاع غزة، بدءاً من استهداف محيطها وصولاً إلى قصفها المباشر ومحاصرتها واعتقال من فيها، مع مستشفيات جنوب القطاع.

وخلال الحرب المتواصلة في غزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوباً مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حماس مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى صباح الثلاثاء، 25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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