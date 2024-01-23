أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حكومته أن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة "ستستغرق ستة أشهر".

وذكرت الهيئة أن "نتنياهو أوضح أن الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى ينهي الجيش المرحلة الثالثة من الحرب التي بدأت بالفعل في شمال قطاع غزة".

وأوضحت أن نتنياهو قال للوزراء في اجتماع، أمس: "كما قلنا مسبقاً، إن الجزء الجوي سيستمر ثلاثة أسابيع وهكذا كان، وكما قلنا إن الجزء الثاني من المناورة الضخمة سيستمر ثلاثة أشهر وهكذا كان، وهكذا نقول إن الجزء الثالث من "تثبيت السيطرة والتطهير" سيستمر ستة أشهر".

وأضافت هيئة البث: "خفّض الجيش عدد الجنود في غزة، من خلال تسريح جنود احتياط وإخراج الجنود بشكل منتظم للتجديد والاستعداد للقتال بشكل مركز".

وتابعت "أما المرحلة الثالثة فمن المتوقع أن تشمل إنهاء المناورات البرية، وتخفيض القوات، وتسريح جنود الاحتياط، والانتقال إلى الغارات المستهدفة".

وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجري في المرحلة الثالثة إنشاء ما يشبه المنطقة الأمنية في قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن القوات الإسرائيلية ستتحوّل مما أسماه "مرحلة المناورة المكثفة في الحرب"، إلى "أنواع مختلفة من العمليات الخاصة"، دون تحديد موعد البدء بذلك، أو تفاصيل عن هذه العمليات.

وحذّر بأن "الفصل التالي من الحرب سيستمر لفترة أطول".

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من "القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى صباح الثلاثاء "25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.