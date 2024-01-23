كشفت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الاثنين، ما أدى إلى مقتل 21 جندياً وفق ما أقرت به تل أبيب.

وقالت القسام في بيان، اليوم الثلاثاء، "في تمام الساعة 16:00(14:00 ت.غ) من مساء يوم أمس (الاثنين)، تمكن مقاتلو القسّام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، إذ استهدفوا منزلاً تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد".

ووفق الكتائب فقد أدت هذه القذيفة إلى "انفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها (القوة)، ونسف المنزل بشكل كامل عليها، وبالتزامن دمر المقاتلون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمّن القوة بقذيفة "الياسين 105".

وأوضحت القسام أن مقاتليها فجّروا حقل ألغام بقوة إسرائيلية أخرى كانت موجودة بالمكان نفسه، إذ أوقعتهم جميعاً بين قتيل وجريح، فيما انسحب مقاتلو القسام إلى قواعدهم بسلام، وفق البيان.

من جانبه، أقرّ الجيش الإسرائيلي بالعملية، وقال المتحدث باسمه دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن 21 من قوات الاحتياط قُتلوا في العملية.

ووصف هاغاري الحادثة بأنها "ثمن مؤلم للغاية" للحرب، فيما ذكرت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية أنه "عند تفخيخ الجنود لمبنيين في مخيم المغازي، أطلق عناصر حماس صواريخ مضادة للدروع، ما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين".

ومع مقتل هؤلاء الجنود الـ21، ترتفع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 221 من أصل 556 منذ بداية الحرب في السابع من الشهر ذاته، حسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة "25 ألفاً و490 شهيداً، و63 ألفاً و354 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفقاً للسلطات الفلسطينية. كما تسببت بدمار مادي هائل ونزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 85% من السكان، حسب الأمم المتحدة.