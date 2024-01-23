أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين في ضربات روسية ليلية استهدفت كييف ومدناً أخرى بينها خاركيف في الشرق.

وأكد حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف أنّ "عدد القتلى في خاركيف ارتفع إلى سبعة". وكان أعلن في وقت سابق إصابة 51 شخصاً بجروح.

وقُتل شخص آخر في بافلوغراد في منطقة دنيبروبيتروفسك، في هجوم أدّى أيضاً إلى إصابة شخص بجروح، وفقاً للمدير الإقليمي سيرغي ليساك.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إصابة 22 شخصاً نُقل "13 منهم إلى مستشفيات بينهم ثلاثة أطفال".

وأشار كليتشكو إلى احتراق مبنى ومركبات في حيّ سفياتوشينسكي، إذ عُثر على رأس حربي غير منفجر لصاروخ في إحدى الشقق.

وبالموازاة مع هذه الضربات الليلية، قُتل رجل يبلغ من العمر 70 عاماً في ضربة روسية في مدينة خيرسون (جنوب)، حسبما قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

بدوره قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن روسيا استهدفت أوكرانيا بـ41 صاروخاً من طراز S-300 وS-400 وKH-101 وKH-555 وKH-55 وKH-22 وKH-59 وإسكندر.

وأكد زالوجني أن الدفاعات الجوية أسقطت ما مجموعه 21 صاروخاً، مشيراً إلى أنها "لم تصل جميعها إلى هدفها".

وفي الأسابيع الأخيرة، تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتكثيف الضربات على مناطق مدنية خلّفت أحياناً أعداداً كبيرة من القتلى بينما يسود جمود على خطوط الجبهة.