سياسة
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افتراضياً.. أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى
في أول ظهور علني منذ دخوله المستشفى سراً للعلاج تحدث اليوم، الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشكل افتراضي، خلال اجتماع خاص بالاحتياجات الأوكرانية العسكرية.
افتراضياً.. أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أول ظهور علني وافتراضي له منذ دخوله المستشفى / صورة: Reuters 
23 يناير 2024

ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، علناً ​​لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وكان ذلك بشكل افتراضي من منزله في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، لكنه تخطى الحديث عن حالته الصحية في تصريحات معدَّة مسبقاً.

كان أوستن (70 عاماً) دخل مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر/ كانون الأول لعلاج سرطان البروستاتا.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني، عاد إلى المستشفى بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية. ولم يجرِ الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام، ولم تحدد وزارة الدفاع (البنتاغون) سبباً لدخوله المستشفى حتى التاسع من يناير/كانون الثاني.

وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين وفاجأ البيت الأبيض.

وأدلى أوستن بكلمة افتتاحية، خلال ظهوره في بث مباشر، وجلس وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع عَلَم صغير للولايات المتحدة وعَلَم أوكرانيا فوق طابعة بجانبه.

وحدث انقطاع قليل في البث المباشر، لكن أوستن لم يتحدث عن حالته الصحية، رغم أن الموضوع كان ضمن التصريحات المعدة مسبقاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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