أمهلت جماعة الحوثي الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم في اليمن شهراً لمغادرة البلاد.

وأفاد مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، بأن الحوثيين طالبوا في رسالة الأمريكيين والبريطانيين بمغادرة اليمن خلال شهر "فور انتهاء هذه المهلة".

وأكد المسؤول أن "الأمم المتحدة تنتظر مع شركائها لترى ما ستكون المراحل المقبلة".

وتأتي هذه المهلة بعدما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات مشتركة على مواقع للحوثيين في اليمن لردعهم عن مواصلة استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.

كما نفّذت الولايات المتحدة مزيداً من الغارات ضد مواقع تضم صواريخ قالت إنها تمثّل تهديداً وشيكاً للسفن المدنية والعسكرية على حد سواء.

و"تضامناً مع غزة"، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلباً في حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث العسكري لـ"الحوثي" يحيى سريع، في وقت سابق الثلاثاء، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مناطق عدة باليمن"، متوعداً بأنها "لن تمر دون رد".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، الاثنين، أنها استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن.