أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن استيائه من المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال غوتيريش في مداخلة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إنه "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، داعياً إلى هدنة إنسانية "على الفور".

وأضاف غوتيريش أن الوضع الإنساني في غزة "مروع"، مؤكداً أن "الأمراض تنتشر في غزة مع انهيار المنظومة الصحية".

وأكد أن "شعب غزة لا يواجه فقط خطر القتل أو الإصابة جراء القصف وإنما احتمالات متزايدة للإصابة بالأمراض المعدية".

وعن دور المنظمة في إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين، أفاد غوتيريش بأن "الأمم المتحدة تواجه عملية مرهقة لفحص المساعدات ورفضاً (إسرائيلياً) غير مبرر لأشياء تشتد الحاجة إليها".

وقال: "إيصال المساعدات إلى غزة غير كاف بشكل كبير، ومحض خيال أن نتصور إمكانية عيش 2.2 مليون شخص على المساعدات فقط".

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "هناك حاجة للمزيد من نقاط العبور إلى غزة"، مؤكداً وجوب "استئناف دخول المساعدات من ميناء أسدود بإسرائيل".

وأشار غوتيريش إلى أن "الأمم المتحدة بحاجة إلى الوصول إلى شمال غزة ورفضت إسرائيل معظم بعثات المساعدات التي كانت مقررة في النصف الأول من يناير/كانون الأول".

وحول وضع النظام الصحي في قطاع غزة، قال غوتيريش إن "هناك حاجة ماسة إلى نظام إخلاء طبي فعّال".

وأفاد بأن "عشرات من موظفي الإغاثة ينتظرون منذ شهور للحصول على تأشيرات من إسرائيل".

كما أكد غوتيريش انزعاجه الشديد "إزاء التقارير حول المعاملة غير الإنسانية من إسرائيل للفلسطينيين المحتجزين في العمليات العسكرية".

ووصف غوتيريش رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه "غير مقبول" ومن شأنه أن يطيل أمد النزاع في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى صباح الثلاثاء 25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.