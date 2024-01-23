أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، رفض المنظمة الدولية اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنقل سكان غزة إلى جزيرة صناعية في البحر المتوسط.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مضيفاً: "نحن لا نؤيد اقتراح الجزيرة الإسرائيلي".

ورداً على سؤال حول عدم احترام إسرائيل للمقابر في غزة، قال دوجاريك: "الأمر مزعج للغاية، لقد رأيت الصور، ويجب التحقيق فيها".

وذكر أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا أمس من زيارة مستشفى الشفاء شمال غزة بعد عرقلة الدخول إلى إسرائيل الذي دام خمسة أيام.

وأضاف دوجاريك أنهم تمكنوا من نقل كمية محدودة للغاية من الوقود إلى مستشفى الشفاء.

وبيّن أن آلاف الأشخاص لجؤوا إلى المستشفى، وأنهم عانوا من نقص المعدات والمياه والغذاء.

وأردف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الصراع الدائر وحواجز الدخول التي تقيمها إسرائيل تؤثر بشكل خطير في المساعدات المقدَّمة إلى شمال غزة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اقترح الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي دعي إليه، إنشاء جزيرة صناعية في البحر المتوسط ​​لتوطين سكان غزة.