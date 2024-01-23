سياسة
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ألطون: تركيا حققت نجاحاً علمياً كبيراً وتمكنت من إزالة العراقيل
أوضح ألطون خلال كلمة له ضمن فاعلية أقيمت بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس صحيفة يني شفق التركية أنه "بفضل القيادة الحازمة والذكية للرئيس أردوغان وبصيرة الأمة التركية، تمكنّا من إزالة العراقيل والحواجز التي وُضعت أمام بلادنا".
ألطون: تركيا حققت نجاحاً علمياً كبيراً وتمكنت من إزالة العراقيل
ألطون / صورة: AA
23 يناير 2024

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن تركيا استطاعت تحقيق نجاحات علمية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأوضح ألطون خلال كلمة له ضمن فاعلية أقيمت بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس صحيفة يني شفق التركية أنه "بفضل القيادة الحازمة والذكية للرئيس أردوغان وبصيرة الأمة التركية، تمكنّا من إزالة العراقيل والحواجز التي وُضعت أمام بلادنا".

وأضاف ألطون: "منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دخلت تركيا فترةً من النمو. تركيا اليوم لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه قبل 30 عاماً، سواء في الصناعة أم السياسة الخارجية أو الصناعات الدفاعية، وكذلك في مجال التواصل والإعلام".

وأشار ألطون إلى أنه "عندما أصبحت تركيا تتمتع بمناخ أكثر حريةً، وتوسع الفضاء الديمقراطي، وأصبحت شرائح مختلفة من المجتمع مرئية في المجال العام، بدأ الفضاء الإعلامي في التنويع".

وأوضح ألطون أن تركيا تتعرّض "إلى حرب استنزاف من خلال التهديدات الهجينة وأدوات الإعلام الجديدة. واليوم، تركيا هي الدولة الأكثر تعرّضاً للتهديدات الهجينة التي تُجنّد من خلال أدوات الإعلام الجديدة".

وتابع: "نكرّس جزءاً كبيراً من جهودنا لمحاربة المعلومات المضللة، ونخوض هذه المعركة ليس فقط على أساس وطني، ولكن أيضاً على أساس عالمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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