قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب خطيرة، و"إذا أردنا استعادة الثقة بالقانون الدولي والنظام القائم على القواعد، فيجب محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".

جاء ذلك في كلمة له ليل الثلاثاء-الأربعاء، خلال جلسة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول التطورات في غزة.

وعبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن "بالغ القلق" إزاء التقارير التي تفيد بأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة ربما وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية.

كما شدّد على أن بلاده تولي اهتماماً دقيقاً بمنع توسيع رقعة النزاع، مذكّراً بأن تركيا حذرت مراراً من مخاطر الانتشار المحتمَل للصراع.

وقال فيدان إن الحرب المستمرة في غزة وخارجها لا يمكن أن تحقّق السلام أو الاستسلام، مؤكداً أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية لوقف هذه الحرب.

وأشار إلى أن الدمار الإنساني في غزة بلغ مستويات خطيرة، مؤكداً أن الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن أمر ضروري.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يزال غير قادر على وقف إراقة الدماء في غزة والضفة الغربية.

وقال الوزير التركي: "غزة كانت سجناً مفتوحاً، والآن تحولت إلى ساحة حرب ينفّذ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي عمليات عسكرية ويرتكب مجازر ضد المدنيين من أجل إطالة بقائه السياسي".

وفي معرض إشارته إلى فشل مجلس الأمن الدولي مرة أخرى في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، قال فيدان: "أودّ أن أكرّر دعوتنا لإنشاء آلية قابلة للمراقبة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ضمان أمن إسرائيل "ادّعاءات بعيدة عن المصداقية"

وأردف: "إن الادعاءات بأن الحرب الحالية تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل وأن للأخيرة الحقّ في الدفاع عن النفس، بعيدة كل البعد عن المصداقية، علاوة على ذلك فإن أصحاب هذه الادعاءات لا يذكرون أمن فلسطين أو حقها في الدفاع عن نفسها على الإطلاق".

وزاد: "الوضع في غزة والضفة الغربية يكشف بوضوح مَن في أمسّ الحاجة إلى الأمن والحقّ في الدفاع عن النفس".

ورحّب فيدان بالدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيراً إلى أن هذه مبادرة جاءت في الوقت المناسب ومن شأنها حماية الشعب الفلسطيني من مزيد من الضرر.

وقال فيدان: "ما كنا نسمّيه بالأمس (مخاطر) أصبح اليوم حقيقة، إن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر واليمن ولبنان والعراق وسوريا وإيران وباكستان مثيرة للقلق للغاية، وهذا التصعيد يمكن أن يتحول إلى دوامة توتر جيو استراتيجي لا يستطيع أحد الهروب منها بسهولة".

ودعا إسرائيل ومؤيديها إلى البحث عن حلّ دبلوماسي فيما لا يزال النجاح ممكناً.

وأكّد أنه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، فعلى الجانبين إطلاق سراح جميع الأسرى وضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً على أنه لتحقيق ذلك فعلى إسرائيل أن توفي بجميع متطلبات السلام والأمن.

وقال وزير الخارجية التركي: "نحن بحاجة إلى قيادة فلسطينية موحدة لتحقيق جهودنا من أجل شرف واستقلال وسيادة هذا الشعب الصامد، ونعلم جميعاً الآن أن الحلول المؤقتة لن تنجح".

وبيّن أن "مستقبل غزة في أيدي الفلسطينيين وحدهم، والسؤال الوحيد الذي نحتاج إلى إيجاد إجابة له بعد الحرب هو: كيف يمكننا تأمين سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967؟".

كما أكد أنه "ينبغي تركيز جهودنا في هذا الصدد على إنشاء دولة فلسطين المستقلَّة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدّد فيدان على أن معظم أعضاء المجتمع الدولي متفقون على ضرورة وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وحل الدولتين، لكن لا آلية فعالة تمكّن من تنفيذ ذلك.

وأضاف أن "استمرار الوضع الحالي في غزة سيزيد زعزعة المبادئ الأساسية والقيم الأخلاقية للنظام الدولي"، مؤكداً أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن لوقف تآكل هذه القيم التي تُعتبر ضرورية لمستقبل البشرية.