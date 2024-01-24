سياسة
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السويد تتعهد بالتعاون الوثيق مع تركيا في محاربة الإرهاب
أعرب وزير الخارجية السويدي عن شكره لموافقة البرلمان التركي على مشروع قانون يتعلق بانضمام بلاده إلى الناتو، مؤكداً أن السويد ستتعاون بشكل وثيق مع تركيا في محاربة الإرهاب.
السويد تتعهد بالتعاون الوثيق مع تركيا في محاربة الإرهاب
توبياس: سنتعاون بشكل وثيق مع تركيا في حلف الناتو / صورة: AA
24 يناير 2024

أكد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، استمرار بلاده في محاربة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع تركيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، تعقيباً على موافقة البرلمان التركي على مشروع القانون المتعلق بانضمام السويد إلى الناتو.

وأعرب بيلستروم عن شكره البرلمان التركي، مضيفاً: "من الآن فصاعداً، سنتعاون بشكل وثيق مع تركيا في حلف الناتو".

وفي رده على سؤال حول الإضافة التي ستقدمها عضوية السويد في الناتو إلى العلاقات مع تركيا، أجاب بيلستروم: "بطبيعة الحال، فإن موافقة البرلمان التركي جعلت من الاتفاقيات التي أبرمناها سابقاً ذات قيمة".

وأشار إلى أن بلاده أبرمت مذكرة ثلاثية مع تركيا وفنلندا تقضي بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.​​​​​​​

وجاء في المذكرة أن السويد وفنلندا تتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي وعدم توفير الدعم لتنظيمَي PYD/ YPG وغولن.

وتتعهد فنلندا والسويد بمنع أنشطة PKK وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى والأفراد المرتبطين بها.

والثلاثاء، صدَّق البرلمان على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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