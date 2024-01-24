أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن القوات الأمريكية استهدفت ثلاث منشآت في العراق قال إنها "تابعة لكتائب حزب الله، أحد فصائل الحشد الشعبي"، وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في العراق وسوريا.

وأعلن أوستن، في بيان الثلاثاء، أنه بناءً على تعليمات الرئيس جو بايدن "شنَّت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ضدّ ثلاث منشآت تستخدمها مليشيا كتائب حزب الله، المدعومة من إيران، وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) إنَّ الضربات ضد كتائب "حزب الله" استهدفت "مقرّات رئيسية ومواقع تخزين وتدريب على الصواريخ والمقذوفات الصاروخية والطائرات المسيَّرة المفخَّخة".

وحسب مصادر أمنية محلية، استهدفت غارات جوية، ليل الثلاثاء، مواقع لكتائب "حزب الله" في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بُعد نحو 60 كلم جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سوريا، أسفرت عن سقوط قتيلَين على الأقل.

وقال أوستن إن "هذه الهجمات رد مباشر على سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي تشنُّها المليشيات المدعومة من إيران ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا، الذي يحارب تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع: "لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالحها، ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات المدعومة من إيران.

وشنَّت واشنطن هذه الضربات بعد أيام من تعرُّض قواتها في غرب العراق لقصف بصواريخ بالستية ومقذوفات صاروخية، في هجوم اتّهم البنتاغون فصائل مسلحة مدعومة من طهران بالوقوف خلفه.

وتكثَّفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تعرّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 150 هجوماً منذ منتصف 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً للبنتاغون.

وردّاً على هذه الهجمات، شنَّت واشنطن ضربات عدة في الأسابيع الأخيرة ضد فصائل مسلحة قالت إنها موالية لإيران في العراق.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 آخرين في سوريا، وذلك في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014.