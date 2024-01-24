رحبت واشنطن وبرلين بتصديق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في حسابه على منصة "إكس": "نرحب بتصويت البرلمان التركي بالموافقة على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لقد كانت هذه أولوية مهمة للرئيس بايدن".

وأضاف سوليفان أنه "بمشاركة السويد، الشريك الدفاعي القوي وذو القدرات العالية، سيصبح الناتو أقوى وسيكون الحلف أكثر أماناً".

بدوره، أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قرار البرلمان التركي "مهم وصائب".

وأضاف: "هذا القرار يعزز تحالفنا.. نأمل أن تتمكن السويد من الانضمام رسميّاً إلى حلف الأطلسي قريباً جدّاً".

كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبستريت، عن ترحيب حكومته بقرار البرلمان التركي الموافقة على عضوية السويد في الناتو.

وذكر هيبستريت أن انضمام السويد المرتقب "سيعزز حلف الناتو ككل، مثل انضمام فنلندا".

وأشار هيبستريت إلى أن انضمام البلدين للناتو "هو رد فعل مباشر على الحرب التي تشنُّها روسيا ضد أوكرانيا".

ولفت إلى أن الحكومة الألمانية تأمل استكمال عملية انضمام السويد بسرعة.

أما وزارة الخارجية الألمانية، فقالت في بيان، إن البرلمان التركي اتخذ خطوة مهمة تمهد الطريق لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

والثلاثاء، صدَّق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".