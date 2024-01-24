وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس "بنسبة كبيرة" من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى خلال هدنة تستمر شهراً ويعقبها وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وأورد تقرير رويترز أن جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر والولايات المتحدة ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي تركزت حول إطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءاً من المدنيين وانتهاء بالجنود.

ومقابل ذلك سيكون في غزة وقف للحرب وإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وبدأت أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشملت تقليص مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوماً بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر.

وتسعى حماس إلى "صفقة شاملة" يُتّفَق فيها على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، فيما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة.

وقال التقرير نقلاً عن مصدرين أمنيين مصريين إن العمل جار لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار.

لكن المصادر أكدت أن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية.

وقال سامي أبو زهري القيادي البارز في حركة حماس تعليقاً على هذه المفاوضات، إن الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار "لكن لم يُتوصَّل إلى اتفاق بعد".

وأضاف أبو زهري: "نحن منفتحون على المبادرات والمقترحات كافة، لكنّ أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة".

إلا أن مسؤولاً بارزاً في حماس أكّد أن أحد العروض التي قدّمَتها إسرائيل هو "إنهاء الحرب في غزة إذا أخرجت حماس ستة من كبار القادة من غزة"، مضيفاً لرويترز أن الحركة ترفض "قطعاً" الاقتراح.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكجورك في المنطقة للمرة الثانية خلال أسبوع لإجراء مناقشات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وإن واشنطن ستؤيد "هدنة إنسانية" أطول أمداً.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنّت حماس هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقلّ.

وبادلت حماس 105 مدنيين محتجَزين لديها، هم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون إسرائيل.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجَزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.