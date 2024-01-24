تواصل العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، إذ استُشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب آخرون خلال عمليات اقتحام، فجَّر خلالها جنود إسرائيليون منزل عائلة أسير فلسطيني، واعتقلوا آخر كان قد جرى تحريره خلال الهدنة المؤقتة في غزة، التي انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني عند حاجز عناب، قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومنعت الأطقم الطبية من الوصول إليه حتى استُشهد.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب كريم نشأت كمال عايش (21 عاماً)، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار على جنود إسرائيليين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن جنوداً أطلقوا النار على شاب فلسطيني زعمت أنه حاول إطلاق النار عليهم عند حاجز عناب، قرب طولكرم، فأردوه قتيلاً.

اقتحام نابلس فجراً

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم العين وبلدات وقرى مجاورة شمالي الضفة الغربية.

وقال مراسل TRT عربي إن قوات الاحتلال فجَّرت منزلاً لعائلة الأسير باسل شحادة في بلدة عوريف جنوب نابلس، بدعوى أنه جزء من خلية تابعة لكتائب القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، التي نفذت عملية قبل عدة أشهر بمحطة وقود أدت إلى مقتل 7 من الجنود والمستوطنين.

وأفاد المراسل بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل البلدة ومنعت المواطنين من التحرك فيها.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إصابة عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات الاقتحام المستمرة، وذكر ناشطون أن جنوداً إسرائيليين اعتقلوا شابّاً بعد اقتحام منزله في مخيم العين.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في بلدة يعبد، جنوب غربي مدينة جنين بالضفة الغربية، خلال اقتحام البلدة.

وأطلق جنود الاحتلال النار على كل جسم يتحرك في أحياء البلدة، مما أدى إلى إصابة الشاب بعيار ناري في قدمه نُقل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتعرض مدن وبلدات عديدة في الضفة لعمليات اقتحام ودهْم يومية لبيوت المواطنين الفلسطينيين من قوات الاحتلال بذريعة البحث عن مطلوبين.

اعتقال أسير محرَّر

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أمس الثلاثاء فتىً فلسطينيّاً في مدينة أريحا كان قد أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وذلك خلال الهدنة المؤقتة بقطاع غزة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح النادي في بيان، إن سلطات الاحتلال اعتقلت الفتى يوسف عبد الله الخطيب (17 عاماً) بعد استدعائه من مخابرات الاحتلال والضغط عليه لتسليم نفسه.

وبذلك يكون الخطيب أول أسير محرَّر يعيد الاحتلال اعتقاله من بين الأطفال والفتية الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واستنكر النادي، في بيانه، اعتقال الفتى، وقال إنه خطوة خطيرة وخرق واضح لصفقات الإفراج التي جرت، ومؤشر على أن الاحتلال عاد إلى ممارسة سياسة إعادة اعتقال المحررين ضمن صفقات الإفراج.

وقال نادي الأسير إن اعتقال الخطيب يذكِّر بإعادة اعتقال المحررين في صفقة وفاء الأحرار التي أُبرمت عام 2011 بين حركة حماس وإسرائيل.

وشدد النادي على ضرورة تدخل البُلدان التي جرت الصفقة بوساطة منها، للضغط على الاحتلال ومنعه من ملاحقة المحررين واعتقالهم.

تشييع شهيد في عرابة

وشيعت أعداد غفيرة من أهالي بلدة عرابة (جنوب غرب مدينة جنين) جثمان الشاب يامن حسيتي، 17 عاماً، الذي استُشهد مساء الاثنين خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في أثناء اقتحامها بلدة عرابة.

وردَّد المشيّعون هتافات غاضبة منددةً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.