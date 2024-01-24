سياسة
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إعلام عبري: نتنياهو يريد ضغطاً قطرياً أكثر ومستعدّ لتنازلات لأجل صفقة جديدة
كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجَزين لدى حماس أنه مستعد لتقديم "تنازلات" من أجل صفقة جديدة، لافتة إلى أن نتنياهو يعتقد أن قطر "لا تمارس مزيداً من الضغوط على حماس" في المفاوضات.
إعلام عبري: نتنياهو يريد ضغطاً قطرياً أكثر ومستعدّ لتنازلات لأجل صفقة جديدة
نتنياهو يُبلِغ عائلات المحتجزين لدى حماس استعداده لتقديم "تنازلات" / صورة: Reuters
24 يناير 2024

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عائلات المحتجَزين لدى حماس أن إسرائيل مستعدة لتقديم ما وصفه بالتنازلات من أجل صفقة جديدة، لكنه أكد رفضه وقف إطلاق النار، وفق صحيفة هآرتس العبرية.

وعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي لتأكيد أنه إذا وافق على إنهاء الحرب في غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فإنه مُجبَر على التوقيع على ضمانات دولية "لا يمكن انتهاكها".

وقالت الصحيفة إن نتنياهو نفى وجود مقترح حقيقي من حركة حماس، لكنه أكد وجود مبادرة، دون أن يخوض في التفاصيل.

من جانبها قالت هيئة البثّ الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن المفاوضات مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل تبادل أسرى "مستمرة، ولم نتلقَّ ردّاً سلبيّاً".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مبادئ عامة للصفقة بين إسرائيل وحماس، التي لا تتضمن إنهاءً للحرب في غزة.

ويزور المبعوث الأمريكي ماكغورك القاهرة الثلاثاء لإجراء مناقشات "جدية" بخصوص إطلاق سراح المحتجَزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة والتوصل إلى هدنة إنسانية، وفقاً للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الذي أكد أن واشنطن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول.

ونقلت القناة 12 العبرية أن نتنياهو أصيب بخيبة أمل في أن واشنطن لا تمارس مزيداً من الضغوط على قطر، وأن أداء الدوحة دور الوساطة في صفقة التبادل مع حماس يمثّل "إشكالية".

وأوردت القناة مستندة إلى تسجيل مسرَّب لنتنياهو خلال لقائه عائلات المحتجَزين في غزة، أنه "لم يشكر قطر علناً لأنها لم تمارس مزيداً من الضغوط على حركة حماس التي يعتقد أن الدوحة تمولها".

كانت قطر -إلى جانب مصر والولايات المتحدة- لعبت دوراً في التوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبادل الجانبان إطلاق سراح أعداد من الأسرى.

وفي 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنّت خلالها هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيبَ نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقلّ.

وبادلت حماس 105 مدنيين محتجَزين لديها، هم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلندياً، وفلبيني واحد، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون إسرائيل.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى الثلاثاء 25 ألفاً و490 شهيداً و63 ألفاً و354 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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