سياسة
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واشنطن: بيع تركيا مقاتلات F-16 يدعم مصالح أمريكا والناتو
رحبت الإدارة الأمريكية بموافقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن بيع تركيا طائرات F16 "يتماشى مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتركيا وحلفاء الناتو".
واشنطن: بيع تركيا مقاتلات F-16 يدعم مصالح أمريكا والناتو
واشنطن ترحب بتصديق البرلمان التركي على انضمام السويد لحلف الناتو / صورة: AA
24 يناير 2024

أعلنت الإدارة الأمريكية ترحيبها بموافقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرة إلى أن بيع تركيا طائرات F-16 "يتماشى مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتركيا وحلفاء الناتو".

وقال مسؤول بمجلس الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن أيَّد منذ البداية تحديث أسطول تركيا من مقاتلات F-16.

واعتبر المسؤول الأمريكي أن بيع تركيا تلك المقاتلات سيؤدي إلى زيادة إمكانية التشغيل البَيني داخل الناتو ويصبُّ في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وأكد أن للكونغرس دوراً مهمّاً في مبيعات الأسلحة إلى الدول الأجنبية، و"نحن نعمل مع الكونغرس على حل هذه المسألة".

في السياق ذاته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلاده ترحب بموافقة البرلمان التركي على عضوية السويد بالناتو، معتبراً أنها "ستعزز قوة الحلف".

وأضاف: "الرئيس بايدن منفتح منذ فترة طويلة على أمر دعم تحديث أسطول تركيا عبر طائرات F-16، ومن شأن هذا البيع المحتمل أن يدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتركيا وجميع حلفاء الناتو"، حسب المتحدث.

وأمس الثلاثاء، صدَّق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وأيَّد مشروع القانون 287 نائباً من أصل 346 شاركوا في التصويت، فيما رفضه 55 نائباً، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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