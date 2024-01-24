بينما يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة لليوم العاشر بعد المئة، استُشهد 210 مواطنين، وأصيب مئات، جراء القصف خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 25 ألفاً و700 شهيد، و63 ألفاً و740 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصاباً خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت الوزارة استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع أطقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت في وقت مبكر الأربعاء، استشهاد ثلاثة نازحين وإصابة اثنَين آخرين جراء استهداف الاحتلال البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.

وقصفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، محيط المسجد الكبير وسط خان يونس.

وأفادت مراسلة TRT عربي بقصف طائرات الاحتلال منزلَيْن في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وبأن اشتباكات مسلحة وضارية دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في المنطقة.

في سياق متصل، ذكرت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في مناطق مختلفة بخان يونس.

وذكر تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن مساحة المنطقة المتضررة تبلغ نحو أربعة كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكان المنطقة نحو 88 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يُقدّر بنحو 425 ألف نازح يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة ومؤسسة أخرى.

وتشمل المنطقة المتضررة مستشفى ناصر (سعة 475 سريراً)، ومستشفى الأمل (100 سرير)، والمستشفى الأردني (50 سريراً)، وهو ما يمثل نحو 20 بالمئة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئيّاً في جميع أنحاء قطاع غزة، حسب التقرير الذي أشار إلى وجود ثلاث عيادات طبية في المنطقة المتضررة.

وتفيد التقارير بوجود نحو 18 ألف نازح في مستشفى ناصر، مع وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يبحثون عن مأوى في المرافق الصحية الأخرى.

قلق على سلامة المرضى في مستشفى ناصر

بدورها، عبّرت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ودعت إلى حمايتهم والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا.

وقالت المنظمة في بيان إنه مع اقتراب القصف من المناطق المحيطة بمستشفى ناصر، فلن يتمكن الجرحى من الحصول على الرعاية اللازمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه المستشفى، الذي توجد داخله وحوله أعداد كبيرة من النازحين، في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي.

دمار كبير بخان يونس

وأظهرت صور أقمار صناعية دماراً هائلاً خلَّفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من منطقة دوار أبو مازن بمدينة غزة.

وشهدت المنطقة اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي توغلت في المنطقة مرتين منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما خلَّف جيش الاحتلال دماراً كبيراً في منطقة معن بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وعمَّ الدمار الشوارع ومرافق البنية التحتية الأخرى والمباني السكنية.

طحن الأعلاف لتوفير الغذاء

ونتيجة الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، لجأ عدد من سكان شمالي القطاع إلى طحن الأعلاف لتوفير الغذاء، في ظل منع جيش الاحتلال دخول المساعدات إلى المنطقة المحاصَرة والمدمَّرة إلى حد كبير.

ويصنع الأهالي الخبز من طحين الأعلاف، في ظل انعدام شبه كُلّي للغذاء، وسط تحذيرات أممية من أن مئات آلاف الفلسطينيين معرضون للمجاعة، خصوصاً الموجودين شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.