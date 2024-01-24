على مدار 76 يوماً مضت، لم ترد أخبار عن الناشط التركي آيات مهرالي باي أوغلو، المحتجز لدى وزارة الاستخبارات في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية.

وشاركت دورنا، شقيقة آيات، مقطع فيديو على حسابها بوسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "جرى اعتقال أخي واحتجازه في زنزانة عبر وزارة الاستخبارات في مدينة تبريز لمدة 76 يوماً.. من فضلك كن صوتنا".

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت آيات يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في محافظة أذربيجان الشرقية، ويتواصل احتجازه منذ 76 يوماً.

وخلال هذه الفترة، لم يُسمح لآيات سوى بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع عائلته.

يشار إلى أنه جرى اعتقال آيات عدة مرات من قوات الأمن الإيرانية بسبب أنشطته المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للأقلية التركية، التي تعيش في إيران، مما أدى إلى صدور أحكام بالسجن بحقه.