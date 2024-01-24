سياسة
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بحضور تركيا.. انطلاق الجولة 21 لاجتماعات "مسار أستانة" بشأن سوريا
تناقش اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري التي انطلقت الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية، قضايا مثل تَغيُّر الوضع الإقليمي بشأن سوريا والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ شامل، والوضع الإنساني، إضافة إلى حشد المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا.
بحضور تركيا.. انطلاق الجولة 21 لاجتماعات "مسار أستانة" بشأن سوريا
انطلاق الجولة21 من اجتماعات "مسار أستانة" بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران / صورة: AA
24 يناير 2024

انطلقت الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية أستانة الجولة 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملفّ السوري، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

ويمثّل الوفد التركي في الاجتماعات الأربعاء وغداً الخميس، أحمد يلدز نائب وزير الخارجية، فيما يرأس ألكساندر لافرينتيف ممثل الرئيس الروسي إلى سوريا وفد موسكو، ومستشار الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر حاجي وفد طهران.

ويرأس وفد النظام السوري بسام صباغ نائب وزير الخارجية، ووفد المعارضة أحمد توما، كما تشارك في الاجتماعات نجاة رشدي نائبة ممثل الأمم المتحدة في سوريا، إضافة إلى هيئات من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين.

وأجرى الوفد التركي أول لقاءاته الثنائية مع وفدي روسيا والأمم المتحدة.

وتناقش الاجتماعات على مدى يومين قضايا مثل تغير الوضع الإقليمي بشأن سوريا والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ شامل والوضع الإنساني إضافة إلى حشد المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا.

ومن المنتظر أن تبحث الاجتماعات أيضاً تدابير لبناء الثقة مثل مكافحة الإرهاب في سوريا والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.

كانت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانة" الخاصة بالشأن السوري عُقدت يومَي 20 و21 يونيو/حزيران 2023.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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