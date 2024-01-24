شدد العراق، الأربعاء، على أن الاستهداف الأمريكي لمواقع تابعة للحشد الشعبي "انتهاك صارخ لسيادة البلاد ولا يساعد على التهدئة".

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عبر منصة "إكس"، إن "استهداف مقرات الحشد الشعبي في القائم (بمحافظة الأنبار)، وجرف الصخر (بمحافظة بابل) هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية، ولا يساعد على التهدئة".

وأضاف أنه "على الجانب الأمريكي الضغط لوقف استمرار العدوان على غزة، بدلاً من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعلن فجر الأربعاء، قصف قواته "ثلاث منشآت تابعة لمليشيات مدعومة من إيران في العراق".

وقال أوستن، في بيان: "بناءً على تعليمات الرئيس جو بايدن، وجّهت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران في العراق".

ووصف أوستن الهجمات بأنها "ضرورية" و"متناسبة"، وقال إنها "رد مباشر على سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي تشنُّها المليشيات المدعومة من إيران ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا".

وذكر أوستن أن الولايات المتحدة "لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالحها"، وزعم أنها لا تحاول تصعيد الصراعات في المنطقة، ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات المدعومة من إيران.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده ماضية نحو إنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على أراضيها، وذلك بعد أيام من ضربات أمريكية عدّتها بغداد "عدائية ومساساً بالسيادة" على مواقع عراقية.

وقال البيت الأبيض في 26 ديسمبر، إن الجيش الأمريكي استهدف 3 منشآت تابعة لـ"كتائب حزب الله" في العراق، ردّاً على هجوم أصاب قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.

وتأسس التحالف الدولي ضد "داعش" في سبتمبر/أيلول 2014، لمحاربة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا​​​​​، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة.

وسبق أن أعلن تشكيل يسمَّى "المقاومة الإسلامية العراقية"، إحدى المليشيات الشيعية الموالية لإيران، تنفيذه هجمات على قاعدة التحالف في مطارَي "عين الأسد" و"أربيل" غرب العراق، وكذلك على تل البيدر وقاعدة التنف في سوريا، تضامناً مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.