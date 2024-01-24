سياسة
3 دقيقة قراءة
مسؤول عراقي: على واشنطن الضغط لوقف العدوان على غزة بدل استهداف العراق
ندد مسؤول عراقي، الأربعاء، بالقصف الأمريكي الأخير على مواقع في بلاده. ودعا الولايات المتحدة إلى الضغط لوقف العدوان على غزة بدل استهداف العراق.
مسؤول عراقي: على واشنطن الضغط لوقف العدوان على غزة بدل استهداف العراق
الأعرجي: استهداف الحشد الشعبي اعتداء وانتهاك صارخ لسيادتنا / Others
24 يناير 2024

شدد العراق، الأربعاء، على أن الاستهداف الأمريكي لمواقع تابعة للحشد الشعبي "انتهاك صارخ لسيادة البلاد ولا يساعد على التهدئة".

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عبر منصة "إكس"، إن "استهداف مقرات الحشد الشعبي في القائم (بمحافظة الأنبار)، وجرف الصخر (بمحافظة بابل) هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية، ولا يساعد على التهدئة".

وأضاف أنه "على الجانب الأمريكي الضغط لوقف استمرار العدوان على غزة، بدلاً من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعلن فجر الأربعاء، قصف قواته "ثلاث منشآت تابعة لمليشيات مدعومة من إيران في العراق".

وقال أوستن، في بيان: "بناءً على تعليمات الرئيس جو بايدن، وجّهت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران في العراق".

ووصف أوستن الهجمات بأنها "ضرورية" و"متناسبة"، وقال إنها "رد مباشر على سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي تشنُّها المليشيات المدعومة من إيران ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا".

وذكر أوستن أن الولايات المتحدة "لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالحها"، وزعم أنها لا تحاول تصعيد الصراعات في المنطقة، ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات المدعومة من إيران.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده ماضية نحو إنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على أراضيها، وذلك بعد أيام من ضربات أمريكية عدّتها بغداد "عدائية ومساساً بالسيادة" على مواقع عراقية.

وقال البيت الأبيض في 26 ديسمبر، إن الجيش الأمريكي استهدف 3 منشآت تابعة لـ"كتائب حزب الله" في العراق، ردّاً على هجوم أصاب قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.

وتأسس التحالف الدولي ضد "داعش" في سبتمبر/أيلول 2014، لمحاربة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا​​​​​، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة.

وسبق أن أعلن تشكيل يسمَّى "المقاومة الإسلامية العراقية"، إحدى المليشيات الشيعية الموالية لإيران، تنفيذه هجمات على قاعدة التحالف في مطارَي "عين الأسد" و"أربيل" غرب العراق، وكذلك على تل البيدر وقاعدة التنف في سوريا، تضامناً مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us