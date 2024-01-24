أجمعت بريطانيا وروسيا والنرويج وبلجيكا على ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

ودعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، قبيل إجرائه جولة إقليمية تشمل إسرائيل والضفة الغربية وقطر وتركيا.

وأشارت الخارجية البريطانية، في بيان الأربعاء، إلى أن كاميرون سيركز خلال لقائه مسؤولين بالمنطقة على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأعلن البيان أن كاميرون سيلتقي في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، وسيدعو لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وينقل قلق بلاده بشأن الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين.

وأضاف أن وزير الخارجية البريطاني سيكرر مطالبته باستخدام مزيد من المعابر لتقديم المساعدة إلى غزة، لتشمل ميناء أسدود ومعبر كرم أبو سالم الحدودي، وكذلك إعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء إلى وضعها الطبيعي في غزة.

فيتو واشنطن في مرمى الاتهام

بدوره، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين، مشيراً إلى عدم تمكن المجلس من اتخاذ القرارات اللازمة بسبب سياسة الولايات المتحدة بخصوص الشرق الأوسط.

واتهم لافروف الولايات المتحدة بعرقلة المحاولات والمبادرات كافة لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة، وذلك عبر استخدام حق النقض، مما يسمح باستمرار العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

ووصف الوضع في قطاع غزة بـ"مأساة إنسانية حقيقية لا نهاية لها"، رافضاً سيناريوهات "تهجير الفلسطينيين" التي وصفها بـ"المقززة ومثيرة للقلق".

النرويج وبلجيكا على مسار وقف النار

في السياق، دعت النرويج وبلجيكا إلى جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن فلسطين، مساء الثلاثاء إلى "وقف إطلاق نار فوري" بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 أشهر.

وأكد وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي أن سكان غزة لا يفرون جراء القصف فقط، بل يواجهون أيضاً مشكلات مثل الجوع وعدم كفاية الخدمات الصحية وأزمة دواء والوصول إلى المياه النظيفة، واصفاً الأزمة الإنسانية هناك بأنها "شديدة للغاية".

كما أعرب عن تضامنه مع سكان الضفة الغربية الذين يتعرضون لعنف متصاعد من المستوطنين الإسرائيليين، وارتفاع خطر الموت الذين يواجهونه.

وأفاد وزير الخارجية أن النرويج من الدول الغربية الأولى التي دعت لوقف إطلاق نار، مشدداً على أهمية إقامة دولة فلسطينية.

من جانبه، أعرب مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيليب كريديلكا، في كلمة أدلى بها باسم اتحاد "بنلوكس"، الذي يضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، أن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وتأثيره في السكان المدنيين، خصوصاً الأطفال.

كما دعا كريديلكا إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.​​​​​​​​​​​​​​