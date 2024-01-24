سياسة
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موسكو تعلن تحطم طائرة عسكرية على متنها 65 جنديّاً أوكرانياً أسيراً
أعلنت موسكو تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز "إل-76" تقل لدى تحطمها 74 شخصاً، بينهم ستة من أفراد الطاقم وثلاثة حراس، و65 أسير حرب أوكرانياً، الأربعاء في منطقة بلغورود المتاخمة لأوكرانيا.
موسكو تعلن تحطم طائرة عسكرية على متنها 65 جنديّاً أوكرانياً أسيراً
تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 65 أسير حرب أوكرانيّاً / صورة: AP
24 يناير 2024

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز "إل-76" تقل 65 أسير حرب أوكرانيّاً، الأربعاء، في منطقة بلغورود جنوب غرب روسيا والمتاخمة لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرة كانت تقل 65 من أسرى الحرب الأوكرانيين لمبادلتهم بمحتجزين روس.

وأوردت أن الطائرة كانت تقل لدى تحطمها 74 شخصاً، بينهم ستة من أفراد الطاقم وثلاثة حراس. ولم تتوفر معلومات بعد عن سبب تحطم الطائرة.

وقالت الوزارة: "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بلغورود وكان على متنها 65 جنديّاً من الجيش الأوكراني، أسرى، نُقلوا إلى منطقة بلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

وأضافت أن "لجنة من سلاح الجو توجهت إلى موقع تحطم الطائرة للوقوف على أسباب الكارثة".

وقال أندريه كارتابولوف، وهو نائب في البرلمان الروسي وجنرال متقاعد، خلال جلسة برلمانية إن الطائرة سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ. ولم يذكر مصدر معلوماته.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة "بازا" المرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، طائرة كبيرة تسقط نحو الأرض قرب قرية يابلونوفو في منطقة بيلجورود وتنفجر.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة قبل انفجار كبير رافقته ألسنة لهب ودخان أسود.

والطائرة "إليوشن إيل-76" هي طائرة نقل عسكرية مصممة لنقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية والأسلحة جوّاً، ويبلغ عدد أفراد طاقمها عادة خمسة أشخاص ويمكن أن تقل ما يصل إلى 90 راكباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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