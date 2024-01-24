سياسة
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في رسالة للاتحاد الأوروبي.. مؤسسات إعلامية دولية تطالب بحماية الصحفيين بغزة
أرسلت مؤسسات إعلامية دولية رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، للعمل على حماية الصحفيين بغزة، محذرةً من أن استمرار الوضع له عواقب محلية وإقليمية وعالمية.
في رسالة للاتحاد الأوروبي.. مؤسسات إعلامية دولية تطالب بحماية الصحفيين بغزة
إعلاميون يحملون لافتات كُتب عليها "الصحافة حرة ولا يمكن إسكاتها" خلال تظاهرة احتجاجاً على استهداف جيش الاحتلال مستشفى الكويت بمدينة رفح بغزة 15 يناير الحالي/ صورة: AA
24 يناير 2024

طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية و17 مؤسسة إعلامية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بحماية الصحافة والصحفيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها اللجنة والمؤسسات الإعلامية، الأربعاء، إلى بوريل بخصوص وضع الصحفيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ نحو 4 أشهر.

وأشارت الرسالة إلى الصحفيين الذين استُشهدوا في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت: "مقتل هذا العدد الكبير من الصحفيين في فترة قصيرة من الزمن هو حدث غير مسبوق".

وبلغ عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 119 منذ بداية حربه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأوضحت الرسالة أن هذا الوضع له عواقب محلية وإقليمية وعالمية على إطلاع الرأي العام، بمن في ذلك مواطنو الاتحاد الأوروبي، بشأن الصراع.

وأضافت الرسالة: "نكتب إليكم لنطلب اتخاذكم إجراءات فورية وحاسمة لضمان الظروف الملائمة من أجل صحافة آمنة وغير مقيدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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