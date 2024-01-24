سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 21 جندياً في غزة خلال آخر 24 ساعة
أعلن الجيش الإسرائيلي اصابة 21 جندياً خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بينهم 18 بالمعارك البرية في قطاع غزة. وأشارت معطيات الجيش إلى أن "409 أصيبوا بجروح خطيرة و707 بجروح متوسطة و1594 بجروح طفيفة".
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 21 جندياً في غزة خلال آخر 24 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 21 جندياً في معارك غزة خلال 24 ساعة. / صورة: AA
24 يناير 2024

أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 21 جندياً خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بينهم 18بالمعارك البرية في قطاع غزة.

واستناداً إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، فقد ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2710 من 2689 أمس الثلاثاء.

ووفق المعطيات، فإن "409 أصيبوا بجروح خطيرة و707 بجروح متوسطة و1594 بجروح طفيفة".

ولفتت إلى أن من "بين هؤلاء 1250 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة" ارتفاعاً من 1232 يوم أمس.

وبذلك يكون 21 ضابطاً وجندياً أصيبوا منذ يوم أمس، بينهم 18 بالمعارك البرية، فيما لم تشر المعطيات إلى الأماكن التي أصيب بها الباقون.

وأشارت المعطيات، إلى أن "256 أصيبوا بجروح خطيرة و424 بجروح متوسطة و570 بجروح طفيفة".

فضلاً عن ذلك، فإن "406 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 40 بحالة خطيرة و259 متوسطة و107 طفيفة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 556 بينهم 219 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

وقد كان عدد الجنود القتلى بالمعارك البرية أمس، 221 دون أن يوضح الجيش الإسرائيلي أسباب خفض العدد إلى 219 اليوم.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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