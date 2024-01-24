أصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بياناً أدانت فيه "الاعتداء" الأمريكي على المقرات الأمنية في محافظتي بابل والأنبار، مطالبة الحكومة بتنفيذ قراره بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وذكرت رئاسة المجلس في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنها "تدين الاعتداء الأمريكي على المقرات الأمنية في بابل والأنبار".

وأعربت عن "استنكارها الشديد لاستمرار التجاوز السافر على السيادة العراقية، وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وفجر الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قصف قواته "ثلاث منشآت تابعة لمليشيات مدعومة من إيران في العراق"، ووصف الهجمات بأنها "ضرورية" و"متناسبة".

ودعا البيان الحكومة العراقية، إلى "الإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وبشكل كامل والتي بات وجودها يهدد أمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه".

وأشار إلى أن "التهاون في تطبيق القرار مخالفة صريحة للتشريعات والإرادة الشعبية"، مؤكداً أن "سيادة العراق ودماء شعبه خط أحمر لا يمكن السماح بالتعدي عليهما".

كان البرلمان العراقي، صدق في 5 يناير/كانون الأول 2020، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية.

وجاء القرار بعد اغتيال رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي مع ثمانية آخرين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ماضية تجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد بقيادة واشنطن، وذلك بعد أيام من ضربات أمريكية عدّتها بغداد "عدائية ومساساً بالسيادة" على مواقع عراقية.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض في 26 ديسمبر/كانون الأول، أن الجيش الأمريكي استهدف 3 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق، رداً على هجوم أصاب قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.