سياسة
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متهماً إسرائيل بعرقلة المساعدات.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
متهماً إسرائيل بعرقلة المساعدات.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة
تسببت الحرب التي تشنها إسرائيل جواً وبراً على غزة، في أزمة إنسانية حادة وأصبح معظم سكان غزة. / صورة: AP
24 يناير 2024

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة "مفتوح على مدار 24 ساعة"، متهماً إسرائيل بـ"عرقلة دخول المساعدات إلى القطاع".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة شرق العاصمة القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال السيسي: "هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب الصراع حول إطلاق الرهائن. إنهم يستخدمون هذا كوسيلة من وسائل الضغط على السكان".

وقال السيسي: "إن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

وأضاف: "حجم الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً 600 شاحنة (قبل الحرب). وحالياً لم نتجاوز في أعلى تقدير 200 إلى 220 شاحنة. كيف يعيش هؤلاء الناس؟".

وتسببت الحرب التي تشنها إسرائيل جواً وبراً على غزة، في أزمة إنسانية حادة وأصبح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بلا مأوى ويعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.

ويأتي حديث الرئيس المصري مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط شكاوى من نقص حاد في كميات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وسبق أن اتهمت هيئة الاستعلامات المصرية تل أبيب بتعطيل دخول المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى صباح الأربعاء "25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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