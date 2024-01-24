أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، الأربعاء، مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة البالغ عددهم 74 شخصاً.

وذكر غلادكوف في بيان عبر تطبيق تليغرام، أن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" سقطت في منطقة بيلغورود.

وأشار إلى أن الوحدات المعنية تعمل وتحقق في مكان الحادث، مضيفاً: "جميع من كانوا على متن الطائرة فقدوا حياتهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي البلاد.

وقالت الوزارة إن الطائرة كان على متنها 65 أسيراً أوكرانياً، و9 من أفراد طاقمها.

وأشارت الوزارة إلى أن طائرة النقل العسكرية التابعة لها سقطت بقصف أوكراني، ووصفته بأنه "عمل إرهابي".

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت الطائرة باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات من منطقة ليبتسي بمقاطعة خاركيف.

وذكرت أن رادارات القوات الجوية الفضائية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.

وفي السياق، توعّد الجيش الأوكراني، الأربعاء، بمواصلة استهداف منطقة بيلغورود والطائرات العسكرية الروسية لحماية نفسه من القصف، وذلك بعد ساعات من تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" قرب الحدود مع أوكرانيا.

وفي بيان نُشر بعد ساعات على الحادث لكن من دون الإشارة إليه، وعد الجيش بمواصلة "تدمير آليات التسليم والسيطرة على المجال الجوي من أجل القضاء على التهديد الإرهابي بما في ذلك في منطقة بيلغورود-خاركيف" لمواجهة الضربات الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت كييف مواصلة اتخاذ التدابير لتدمير وسائل النقل والسيطرة على المجال الجوي بما في ذلك اتجاه بيلغورود-خاركيف بعد تحطم الطائرة الروسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية: "قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (08:00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز (إليوشين 76) في منطقة بيلغورود وكان على متنها 65 جندياً من الجيش الأوكراني، أسرى، نُقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل مع ستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة "بازا" المرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، طائرة كبيرة تسقط نحو الأرض قرب قرية يابلونوفو في منطقة بيلغورود، وتنفجر.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة قبل انفجار كبير رافقته ألسنة لهب ودخان أسود.

والطائرة "إليوشن إيل-76" هي طائرة نقل عسكرية مصممة لنقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية والأسلحة جوّاً، ويبلغ عدد أفراد طاقمها عادةً خمسة أشخاص ويمكن أن تُقلّ ما يصل إلى 90 راكباً.