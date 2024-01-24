منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزّة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد فرنسا تحركات نضالية ومسيرات تضامنية مع فلسطين، يقودها ناشطون ومجموعات مناصرة للقضية. بالمقابل، شنّت السلطات الفرنسية حملة قمع واسعة وملاحقات في حق هذه المجموعات والنشطاء.

وفي الأحدث بهذه الحملة، تستعد وزارة داخلية فرنسا لإصدار قرار حل ثلاث جمعيات مناصرة للقضية الفلسطينية، ومن بينها شبكة "صامدون" الناشطة في عدد من الدول الأوروبية والتي تعنى بمساعدة الأسرى الفلسطينيين.

تهديدات بالحل

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، مطلع الأسبوع، بأن مخابرات البلاد أعدت تقارير لوزارة الداخلية، بغرض دراسة إصدار قرار بحل ثلاث من المجموعات المناصرة للقضية الفلسطينية على التراب الفرنسي.

وأشارت المذكرتان اللتان أعدتهما الاستخبارات الفرنسية، أن قرار الحل قد يستهدف ثلاث منظمات رئيسية، هم: شبكة "صامدون" بباريس والضواحي، ومنظمة "لجنة العمل الفلسطيني"، وشبكة "Capjpo EuroPalestine" المعروفة بشكل خاص بحملاتها المؤيدة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وقال دومينيك كوشين، محامي شبكة "Capjpo EuroPalestine"، إن: "الإعلان عن حل جمعية تدافع عن فلسطين في السياق الحالي سيكون أمراً سيئاً للغاية".

وفي حديثه لـTRT عربي، علّق محمد الخطيب، المنسق الأوروبي لشبكة "صامدون"، بأن التحركات الأخيرة للداخلية الفرنسية تدخل في نطاق "ما يعانيه شعبنا الفلسطيني من قمع واضطهاد لأكثر من 75 عاماً، أو أكثر من مئة عام إذا أخذنا في اعتبارنا الاستعمار البريطاني".

وأضاف الخطيب قائلاً: "إن هذه المحاولة اليوم التي تطول "صامدون" بشكل خاص، ومنظمات فلسطينية أخرى، تستهدف مباشرة حركة التضامن الفلسطينية بأكملها، وتستهدف كل فلسطيني أو ناشط أو داعم دولي يرفع علم فلسطين"، معتبراً ذلك "هو الطريقة الواضحة التي تظهر فيها الحكومات الغربية اليوم، وعلى رأسها جمهورية فرنسا، أنها جزء أساسي من حركة الصهيونية، وأن الغرب لا يزال يلعب دوراً في دعم إسرائيل، بوصفها مجرد مستعمرة متقدمة لتلك البلدان".

وأتبع المنسق الأوروبي لـ"صامدون"، بأن الشبكة ستقاوم ضد إجراء الحل، لأن "نضالنا ليس منفصلاً عن نضال الشعب الفلسطيني بأكمله، وسنستمر في المطالبة بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، بكل الموارد والإمكانات الموجودة لدينا، حتى تحقيق النصر".

ويذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان، لم يتخذ لحد الآن قراراً علنياً بحل الجمعيات المذكورة. بالمقابل، قامت الداخلية الألمانية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحظر نشاط شبكة "صامدون" على أراضيها.

فرنسا تقمع مناصري فلسطين

فيما ليست هذه الملاحقات الأولى التي تطول النشطاء والمجموعات الداعمة لفلسطين في فرنسا، وعلى رأسها شبكة "صامدون". بل تعرضت هذه المجموعات والنشطاء إلى مسلسل من القمع والتهديدات ومحاولات تكميم أفواههم.

وهو ما أكّده المنسق الأوروبي لـ"صامدون"، بقوله: "التهديدات التي نتلقاها في باريس، أو التهديدات أو محاولات الهجمات ضد جمعية "فلسطين ستنتصر" في تولوز، تشكل جزءاً من الهجمات ضد الشعب الفلسطيني، وضد المجتمع الفلسطيني، وفلسطينيي الشتات في أوروبا، كما الجيل الثاني والثالث من العمال الفلسطينيين كجزء من المجتمع العربي والإسلامي، الذين يواجهون العنصرية والفاشية والقمع والظلم بوسائل عديدة".

وشهدت فرنسا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مظاهرات واسعة وأنشطة مناصرة للقضية الفلسطينية. وعلاوة على القمع والعنف الذي واجهت به السلطات هذه المظاهرات التضامنية، أطلقت جماعات اليمين العنصري حملة اعتداءات وتهديدات ضد الأفراد والمجموعات الداعمة لفلسطين.

ولعل أبرز حادث في هذا السياق، هو ما وقع في مدينة ليون شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ قام نحو 60 من النشطاء اليمينيين المتطرفين، بمهاجمة فاعلية نظمتها مجموعة "69 فلسطين" في المدينة، واعتدوا على المشاركين فيها ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وتعرّض عدد من النشطاء الفرنسيين إلى تهديدات بالتصفية الجسدية من هذه الجماعات العنصرية. وإحدى هؤلاء النشطاء ألبرتا نور، الطالبة الفرنسية في جامعة تولوز وعضوة فصيل "القبضة المرفوعة" اليساري التابع لحزب "الثورة الدائمة".

وقالت نور، في تصريحات سابقة لـTRT عربي: "لقد تلقيت عشرات الاتصالات والرسائل النصية في اليوم، أغلبها شتائم وتهديدات متعلقة بنشاطي المناصر للقضية الفلسطينية". وأضافت: "لقد نشروا رقم هاتفي في مجموعات الفاشيين على الإنترنت (...) لقد تلقيت اتصالات تهدّدني بالقتل! ومنهم من جرب التحايل عليّ بدعوى أنه عامل توصيل من أجل معرفة مكان سكني".

وبالشكل ذاته، جرى تهديد مجموعة "فلسطين ستنتصر" الفرنسية. وقال الناطق الرسمي باسم المجموعة، توم مارتان، في حديثه يومها لـTRT عربي، إنهم هُددوا نظير نشاطهم المناهض للاحتلال الإسرائيلي و"حرب الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل على الشعب الفلسطيني".