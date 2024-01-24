سياسة
2 دقيقة قراءة
فلسطين تحذّر من مخاطر تسليح المستوطنين الإسرائيليين بالضفة
حذرت السلطة الفلسطينية، من مخاطر "تسليح" المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، وذلك رداً على ما أورده إعلام عبري بشأن دراسة جيش الاحتلال تسليح ما تسمى فرق الاستنفار الأمني في مستوطنات الضفة بصواريخ مضادة للمدرعات.
فلسطين تحذّر من مخاطر تسليح المستوطنين الإسرائيليين بالضفة
فلسطين تحذّر من مخاطر تسليح المستوطنين الإسرائيليين بالضفة / صورة: Flash 90
24 يناير 2024

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بياناً حذرت فيه من مخاطر تسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تحذر من "مخاطر ما أورده الإعلام العبري بشأن دراسة جيش الاحتلال لتسليح ما تسمى فرق الاستنفار الأمني في مستوطنات الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج وذرائع واهية".

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها "صب الزيت على النار وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وإدخالها في دوامه من العنف لا تنتهي".

وأضافت أن إسرائيل تريد "نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصل في قطاع غزة وتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء، 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "هذه الفكرة الجنونية امتداد لتوجيهات الوزير الفاشي (إيتمار) بن غفير (وزير الأمن القومي) وممارساته العنصرية في تسليح مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "متابعة قضية تسليح مليشيات المستوطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال "يدرس تسليح" قوات الاحتياط بمستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادة للدبابات.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 371 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة نحو 4250 بجروح، واعتقال 6255.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us