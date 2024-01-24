أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بياناً حذرت فيه من مخاطر تسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تحذر من "مخاطر ما أورده الإعلام العبري بشأن دراسة جيش الاحتلال لتسليح ما تسمى فرق الاستنفار الأمني في مستوطنات الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج وذرائع واهية".

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها "صب الزيت على النار وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وإدخالها في دوامه من العنف لا تنتهي".

وأضافت أن إسرائيل تريد "نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصل في قطاع غزة وتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء، 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "هذه الفكرة الجنونية امتداد لتوجيهات الوزير الفاشي (إيتمار) بن غفير (وزير الأمن القومي) وممارساته العنصرية في تسليح مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "متابعة قضية تسليح مليشيات المستوطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال "يدرس تسليح" قوات الاحتياط بمستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادة للدبابات.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 371 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة نحو 4250 بجروح، واعتقال 6255.