أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القضية الفلسطينية هي "قضية مركزية" لبلاده ولإيران.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، في إطار زيارة يجريها الأخير لتركيا، أضاف أردوغان أنه بحث "التعاون بين البلدين والحرب في غزة وقضايا مشتركة".

وقال: "ناقشنا سياسات إسرائيل غير الإنسانية واتفقنا على ضرورة العمل لوقفها فوراً".

وأكّد أردوغان: "اتفقنا (مع الرئيس الإيراني) على أهمية تجنب الخطوات التي من شأنها تهديد أمن واستقرار منطقتنا أكثر".

وحول العلاقات الثنائية بين أنقرة وطهران، قال الرئيس التركي: "وقّعنا 10 اتفاقيات جديدة تعزز التعاون بين تركيا وإيران".

وأدان أردوغان، بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في محافظة كرمان الإيرانية، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكداً وقوف أنقرة إلى جانب طهران في مكافحة الإرهاب.

من جانبه، ثمّن رئيسي دور تركيا وموقفها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة قائلاً: "موقف الشعب التركي ضد الظلم ودعمه لفلسطين أمر يستحق التقدير".

وأكد أن قضية فلسطين هي "القضية الإنسانية الكبرى"، مستنكراً دعم واشنطن "لجرائم الاحتلال".

وأضاف: "أتفق مع الرئيس أردوغان بشأن القضية الفلسطينية وضرورة منح الشعب الفلسطيني حقوقه".

وفي إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، قال رئيسي "تجمعنا علاقات جيدة مع تركيا ونعمل على تعزيزها".

وأفاد رئيسي بتوقيع "اتفاقيات تعاون مهمة لتطوير العلاقات التجارية بين طهران وأنقرة"، مشيراً إلى مناقشة ملفات مكافحة الإرهاب والتهريب والجرائم المنظمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى صباح الأربعاء "25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

والأربعاء، استقبل أردوغان نظيره الإيراني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأقيمت مراسم رسمية خلال استقبال رئيسي، إذ كان أردوغان في انتظاره عند المدخل الرئيسي للمجمع.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، قدم الجانبان وفدي بلديهما، والتقطا صوراً تذكارية أمام علمَي تركيا وإيران.