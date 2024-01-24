أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مُركّز محيط مجمع ناصر الطبي الحكومي، ومستشفى الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مدينة خان يونس (جنوب)، كما قطع الطرق المؤدية إليهما.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة: "قوات الاحتلال تستهدف بشكل مُركز محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل".

وتابع: "المسيّرات الإسرائيلية تطلق نيرانها الكثيفة على ساحات ومباني المستشفيين، فيما تقطع قوات الاحتلال الطرق المؤدية إليهما وتمنع حركة الإسعاف".

وحذّر القدرة، من تعرض المئات من أفراد الطواقم الطبية والمرضى الموجودين داخل المستشفيين لـ"خطر شديد".

وأشار إلى أن المستشفيين يعانيان "ضعفاً في الإمكانات العلاجية، ومنع وصول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إليهما".

ولأكثر من مرة، أعربت الوزارة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع المستشفيات الواقعة شمالي قطاع غزة، بدءاً من استهداف محيطها وصولاً إلى قصفها المباشر ومحاصرتها واعتقال من فيها، مع مستشفيات جنوب القطاع.

وخلال الحرب المتواصلة على غزة، استهدف الجيش كثيراً من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمالي ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوباً مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.

9 شهداء في قصف مركز إيواء يضم نازحين

وفي السياق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن قصفاً مدفعياً استهدف، الأربعاء، مركزاً تدريبياً تابعاً لها، غربي مدينة خان يونس، أسفر عن استشهاد 9 نازحين وإصابة 75 آخرين.

وأوضح مدير شؤون "أونروا" بغزة توماس وايت، عبر منصة إكس: "التقارير تفيد بمقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين، في الهجوم على مركز التدريب في خان يونس بعد ظهر اليوم، حيث أصابت قذيفتان من الدبابات المبنى الذي يؤوي 800 شخص".

وأشار إلى تعذر وصول فريق من الوكالة إلى المركز بسبب "انسداده بالأكوام الترابية".

وأوضح أن "الإصابات التي وقعت جراء القصف لم تُنقل إلى المستشفيات في المدينة"، إذ سبق أن قالت وزارة الصحة في بيان، الأربعاء، إن الجيش "عزل المستشفيات في مدينة خان يونس".

وقال شهود عيان، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل منع خروج النازحين من هذا المركز إلى مدينة رفح، وذلك منذ يومين".

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية على مدينة خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم برّي أحرزته آلياته في المناطق الجنوبية والغربية للمدينة.

والثلاثاء، ادّعى الجيش الإسرائيلي "استكمال تطويق" مدينة خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، معلناً أن "الفرقة 98 نفّذت على مدار آخر 24 ساعة هجوماً واسع النطاق في خان يونس".

"صحة غزة" تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفاً و700 شهيد، و63 ألفاً و740 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفاً و700 شهيد، و63 ألفاً و740 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت أنه في اليوم الـ110 للحرب، "الاحتلال ال إسرائيلي يرتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

"العدل الدولية" ستصدر قراراً تاريخياً حول حرب غزة

من جانبها، أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستُصدر، يوم الجمعة، قراراً تاريخياً في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية على غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.