سياسة
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"العدل الدولية" تُصدر الجمعة قرارها في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستُصدر قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ظهر الجمعة المقبل، موضحةً أن القرار ستتلوه رئيسة المحكمة في جلسة استماع علنية.
"العدل الدولية" تُصدر الجمعة قرارها في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
محكمة العدل الدولية تعلن أنها ستُصدر قرارها بشأن قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الجمعة المقبل / صورة: AA
24 يناير 2024

أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، الأربعاء، أنها ستُصدر قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، الجمعة المقبل.

وأفاد البيان بأن المحكمة ستعلن ظهر الجمعة، القرار المتعلق بطلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك الأخيرة اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1948 خلال هجماتها على غزة.

وأوضح أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية.

وأشار البيان إلى أن جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل "منع مزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

كانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من أي مجموعة تحت سيطرتها.

وطالبت جنوب إفريقيا، أيضاً، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

كما طالبت باتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلتها وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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