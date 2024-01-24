تتواصل، الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، إذ استهدف أبرزُها مسجداً في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة؛ التي تعد من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان والنازحين.

إلى جانب ذلك، استهدفت الآليات المدفعية الإسرائيلية مركز إيواء يتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، غرب مدينة خان يونس (جنوب)، ما أسفر عن استشهاد 9 نازحين وإصابة 75 آخرين، وفق بيانات الوكالة الأممية.

ويفرض جيش الاحتلال عزلة على المستشفيات الواقعة بمدينة خان يونس، من خلال استهداف مُسيّراته محيط المستشفيات والمباني، وقطع الطرق المؤدية إليها.

وفي ظل ادّعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي إكمال تطويقه مدينة خان يونس، تحتدم المعارك المندلعة بين قواته ومقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة، التي قالت، في بيانات منفصلة، إنها استهدفت قوات وآليات إسرائيلية مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الجنود.

ويعجز الفلسطينيون بمدينة خان يونس، خصوصاً في المنطقة الغربية، عن الفرار من الهجمات الإسرائيلية العنيفة بسبب قطع الطرق ومنع الحركة، فيما بات النازحون بمدينة رفح ينصبون خيامهم المصنوعة من النايلون والأقمشة في الشوارع وعلى ساحل البحر بسبب اكتظاظ المدينة "الهائل".

والثلاثاء، ادّعى جيش الاحتلال "استكمال تطويق" مدينة خان يونس، معلناً أن "الفرقة 98 نفّذت على مدار آخر 24 ساعة هجوماً واسع النطاق في المدينة".

وفي ذات الوقت، فإن الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في رفح التي استقبلت ما يزيد على مليون نازح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتدهور بشكل لافت، وسط تحذير أممي من "انهيارها بصورة خطيرة".

هجمات مكثفة

شهدت مدينة خان يونس هجمات إسرائيلية عنيفة ومُركّزة في المنطقة الوسطى والغربية، استهدف بعضها مركزاً لإيواء نازحين، يتبع لوكالة "أونروا" الأممية.

واندلع "حريق كبير في أحد مباني مركز للتدريب يتبع الوكالة، ويضم عشرات آلاف النازحين، جراء استهدافه بقذيفتَي مدفعية".

فيما قال مدير شؤون "أونروا" بغزة توماس وايت، عبر منصة إكس: "التقارير تفيد بمقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين، في الهجوم على مركز التدريب في خان يونس بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، حيث أصابت قذيفتان من الدبابات المبنى الذي يؤوي 800 شخص".

كما فجّر الجيش مربعاً سكنياً في بلدة بني سهيلا، شرقي خان يونس، يضم نحو 21 منزلاً، كما أفاد شهود عيان.

ويشكو مواطنون بخان يونس، خصوصاً في المنطقة الغربية، من عجزهم عن الحركة والنزوح بسبب قطع الطرق وإطلاق النيران من المسيّرات الإسرائيلية، وفق إفادة شهود عيان.

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية على خان يونس، بعد إحراز آلياته تقدماً بريّاً في المناطق الجنوبية والغربية للمدينة.

وطالت مدينة رفح، الواقعة إلى الجنوب من خان يونس، الغارات الإسرائيلية العنيفة رغم اكتظاظها الشديد بالنازحين الذين طالبهم الجيش، أكثر من مرة، بمغادرة أماكنهم سواء من غزة أو الشمال أو محافظة خان يونس أو الوسطى، والتوجه إليها.

آخر هذه الغارات استهدفت مسجد عمر بن عبد العزيز، شرقي المدينة، الذي كان داخله عدد من المواطنين، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

كما طال القصف محافظتي غزة والشمال، حيث استهدفت المقاتلات الحربية منزلاً في بلدة جباليا (شمال) كان يضم عشرات النازحين، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

معارك عنيفة

وسط هذه الهجمات، تتواصل المعارك بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية، أبرزها كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في عدة مناطق من محاور توغل آليات الجيش الإسرائيلي.

هذه المعارك تركز ثقلها في مدينة خان يونس، حيث قالت "القسام"، في بيان، إنها استهدفت بقذيفة TBG قوة صهيونية تزيد على 15 جندياً تحصنت بمنزل غرب المدينة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأضافت في بيان آخر: " استهدفنا ناقلة جند وجرافة صهيونية بقذائف الياسين 105 جنوب شرقي خان يونس".

وفي بيانين منفصلين، قالت إن مقاتليها استهدفوا "5 دبابات، بينها 4 من نوع ميركافا، وجرافتين، بقذائف الياسين 105، غرب المدينة".

من جانبها، قالت سرايا القدس، إنها "تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق المدينة".

وأضافت في بيان آخر: "في عملية مشتركة مع كتائب القسام دمّرنا دبابة صهيونية في محور التقدم الغربي بالمدينة".

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري حول بيانات "القسام" و"سرايا القدس".

أوضاع متدهورة في رفح

من جانب آخر، قال متحدث وكالة "أونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، إن "مدينة رفح، التي بات يسكنها أكثر من مليون و300 ألف نسمة، لا تستطيع على الإطلاق مواجهة الازدحام الكبير".

وأوضح أبو حسنة أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل مناطق القطاع، ومن ضمنها رفح، لا تلبي 7-8 بالمئة من احتياجات السكان.

يأتي ذلك في ظل حركة نزوح وصفها أبو حسنة بـ"الضخمة"، جرت اليومين الماضيين باتجاه رفح، بعد اشتداد القتال في خان يونس.

وأشار إلى وجود انتشار كبير ومضاعَف لـ"الأمراض المعوية والجلدية والكبد الوبائي والتهاب السحايا بين النازحين".

كما حذّر من "انهيار خطير" في الأوضاع الصحية والبيئية نتيجة الازدحام الشديد في المدينة، خصوصاً داخل مراكز الإيواء.

والثلاثاء، وصفت متحدثة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عبير عطيفة، رفض إسرائيل وصول البعثات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة بـ"القيود الممنهجة".

وحسب البرنامج، فإن إسرائيل ضاعفت، منذ مطلع العام، القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة في الأسبوعين الأولين من يناير/كانون الثاني الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.