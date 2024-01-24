ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قال لعائلات المحتجزين بقطاع غزة، في تصريح يُعدّ الأول من نوعه، إنه لا يمكنه التعهد بإعادة أبنائهم جميعاً على قيد الحياة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأربعاء، إن تصريحات سموتريتش جاءت في غرفة كتلة حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته في الكنيست، حيث كان يلتقي أهالي المحتجزين، الاثنين الماضي.

وأوضحت أن الحديث تطرق إلى العمليات العسكرية في غزة وكذلك "إلى المعضلات الصعبة المحيطة بإطلاق سراح المختطفين".

ونشرت الصحيفة، تسجيلاً مسرباً للاجتماع، سُمع فيه سموتريتش وهو يقول للعائلات: "لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياء إلى بيوتهم".

ونوّهت الصحيفة إلى أن هذا هو أول تصريح من نوعه لوزير في الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف سموتريتش: "لا أعرف كيف ألتزم بذلك، لا يمكنني أن أتعهد، أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حياً".

وتابع: "ما يمكنني أن أقوله إنني سأبذل قصارى جهدي من أجل إعادتهم، سأفعل كل شيء لكن مع الوضع في الاعتبار صالح إسرائيل وأمننا ووجودنا لسنوات عديدة قادمة".

وخلال الأسابيع الماضية، صعّد إسرائيليون ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية، عبر تظاهرات متواصلة لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الاثنين، إن هناك عرضاً إسرائيلياً للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بغزة دون الكشف عن تفاصيله.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.