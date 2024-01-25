كشف مسؤول أمريكي الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيرسل إخطاراً رسمياً للكونغرس ببيع مقاتلات "F-16" لتركيا بمجرد استكمالها الإجراءات المتعلقة بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال فيدانت باتيل نائب متحدث الخارجية الأمريكية الأربعاء، خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "أعرب الرئيس بايدن والوزير بلينكن بوضوح عن دعمنا لتحديث أسطول تركيا من F-16".

وفي وقت سابق الأربعاء قال فيدانت باتيل نائب متحدث الخارجية الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أبديا دعماً لتحديث أسطول تركيا من مقاتلات F-16.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "مع ذلك ندرك أن للكونغرس الأمريكي دوراً مهمّاً في مراجعة مبيعات الأسلحة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 أرسلت تركيا خطاب نيات إلى الولايات المتحدة لشراء 40 مقاتلة من طراز "F-16 Block 70" و79 طقم تحديث.

وتؤكّد الإدارة الأمريكية في تصريحاتها حتى اليوم أنها تدعم بيع طائرات F-16 لتركيا، لكنها تتجنب التصريحات الواضحة بشأن الموعد الذي ستبلغ فيه الكونغرس رسمياً في هذا الإطار.

على صعيد آخر، رحّب باتيل بتصديق البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر أنهم ينتظرون "بفارغ الصبر" إرسال أنقرة وثيقة الموافقة إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن.

وأعرب عن تَطلُّعه إلى أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخطوات اللازمة لإتمام العملية رسمياً.

وقال باتيل إن "تركيا حليف مهمّ في حلف شمال الأطلسي. وتُعتبر شريكاً أمنيّاً لا يُصدَّق في المنطقة، ليس فقط للحلف، لكن أيضاً خارجه".

والثلاثاء صدّق البرلمان على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".