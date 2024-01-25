يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليح قوات الاحتياط بمستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادة للدبابات، تحسُّباً لأيّ هجوم مماثل لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية تسليح قوات الاحتياط في المستوطنات المعزولة والمتاخمة للبلدات الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات".

وأضافت الصحيفة: "تهدف الخطوة المقترحة، التي أكّد الجيش أنها قيد المراجعة، إلى التعامل مع سيناريو يداهم فيه مسلحون المستوطنات بالسيارات، على غرار ما حدث في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وشنّت حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوماً على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، قُتل خلاله 1200 إسرائيلي وأُصيبَ 5431، حسب مصادر إسرائيلية، كما أسرت نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بادلت جزءاً منهم خلال هدنة استمرت أسبوعاً وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وخلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حتى الأربعاء، 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

وذكرت "هآرتس" أن الخطوة "تحظى بدعم القادة الميدانيين، وتتطلب موافقة رؤساء الأجهزة الأمنية".

وتابعت: "جرت مناقشات حتى الآن لم يعرب فيها القادة عن معارضتهم هذه الخطوة، وهي الآن تخضع لموافقة المستوى الأعلى في الجهاز الأمني".

يُذكَر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا سابقاً إلى تسليح مستوطنين بالضفة الغربية، ما أثار انتقادات فلسطينية وغربية.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، ووسّع اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 371 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة نحو 4250 بجروح، واعتقال 6255.