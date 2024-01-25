استنكرت قطر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تقارير إعلامية عبرية حول الوساطة القطرية، معتبرة أنها "غير مسؤولة" و"ليست مفاجئة".

ونقلت القناة 12 العبرية الأربعاء أن نتنياهو أصيب بخيبة أمل من أن واشنطن لا تمارس مزيداً من الضغوط على قطر، وأن أداء الدوحة دور الوساطة في صفقة التبادل مع حماس يمثّل "إشكالية".

وأوردت القناة مستندة إلى تسجيل مسرَّب لنتنياهو خلال لقائه عائلات المحتجَزين في غزة هذا الأسبوع، أنه "لم يشكر قطر علناً لأنها لم تمارس مزيداً من الضغوط على حركة حماس التي يعتقد أن الدوحة تموِّلها".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس: "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية".

وأضاف أنه "في حال أُثبِتَت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".

وتابع المتحدث القطري: "إذا تَبيَّن أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوّض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلاً من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليون".

واعتبر الأنصاري أنه "بدلاً من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

في السياق ذاته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ردّاً على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "قطر هي الراعية الرئيسية لحركة حماس".

وطالب سموتريتش الغرب بالضغط على قطر للإفراج عن المحتجَزين في قطاع غزة، قائلاً إن "شيئاً واحداً واضح، هو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".

كانت صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر مطّلعة أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة، ونشرت قناة إسرائيلية مبادئ عامة للصفقة لا تتضمن إنهاء للحرب، وهو أحد شروط حماس.

وكانت قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، لعبت دوراً في التوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبادل الجانبين إطلاق سراح أعداد من الأسرى.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنّت خلالها هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيبَ نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقلّ.

وبادلت حماس 105 مدنيين محتجَزين لديها، هم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلندياً، وفلبيني واحد، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون إسرائيل.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.