سياسة
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الأمم المتحدة تُدين حصار الاحتلال خان يونس بالقصف ومنع المدنيين من المغادرة
اعتبر وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن إصدار جيش الاحتلال أوامر بإخلاء مدينة خان يونس المحاصرة مع قصفها المستمر دون منح المحاصَرين فرصة المغادرة "أمر لا أخلاقي".
الأمم المتحدة تُدين حصار الاحتلال خان يونس بالقصف ومنع المدنيين من المغادرة
استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبيّ قطاع غزة / صورة: AFP
25 يناير 2024

أدانت الأمم المتحدة الخميس سلوك إسرائيل في طلبها إخلاء خان يونس جنوبيّ قطاع غزة مع استمرارها في قصف المدينة دون منح الفلسطينيين فرصة للمغادرة.

وقال وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عبر حسابه على منصة إكس: "إصدار أوامر إخلاء المدينة المحاصرة وقصفها المستمر دون منح المحاصرين فرصة المغادرة أمر لا أخلاقي".

كما قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز: "هذه أيضاً جريمة دولية خطيرة للغاية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن قصفاً مدفعياً استهدف الأربعاء مركزاً تدريبياً تابعاً لها غربيّ مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 9 نازحين وإصابة 75 آخرين على الأقلّ.

وأوضح مدير شؤون "أونروا" بغزة توماس وايت عبر منصة إكس: "تفيد التقارير بمقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين، في الهجوم على مركز التدريب في خان يونس بعد ظهر اليوم، حيث أصابت قذيفتان من الدبابات المبنى الذي يؤوي 800 شخص".

وأشار إلى تَعذُّر وصول فريق من الوكالة إلى المركز بسبب "انسداده بالأكوام الترابية".

ومنذ الاثنين يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدُّم برِّي لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة.

ويعجز الفلسطينيون بمدينة خان يونس، بخاصة المنطقة الغربية، عن الفرار من الهجمات الإسرائيلية العنيفة بسبب قطع الطرق ومنع الحركة، فيما بات النازحون بمدينة رفح ينصبون خيامهم المصنوعة من النايلون والأقمشة في الشوارع وعلى ساحل البحر بسبب اكتظاظ المدينة "الهائل".

والثلاثاء ادّعى الجيش الإسرائيلي "استكمال تطويق" خان يونس معلناً أن "الفرقة 98 نفذت على مدار آخر 24 ساعة هجوماً واسع النطاق في خان يونس".​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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