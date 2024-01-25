ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 373، بعد استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين الخميس.

وأفاد تليفزيون فلسطين الرسمي بـ"استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بير الباشا قرب جنين".

وفي وقت سابق الخميس قال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزلاً في بلدة بير الباشا قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافوا أن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزلاً فلسطينياً وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى موقع المنزل، وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً في الحي بالكامل.

عملية واسعة بالضفة

ومنذ الساعات الأولى لفجر الخميس، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدن وبلدات الضفة الغربية، اندلعت على أثرها اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال، مدعومةً بأكثر من 30 آلية عسكرية وجرافات، اقتحمت مدينة جنين وأطراف مخيمها، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام والقنابل الدخانية.

وشنّت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة لمنازل في المدينة ومخيمها، ودمّرت محتوياتها وحوّلت عدداً منها إلى نقاط عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة في عدة أحياء من المدينة.

إضافة إلى ذلك، دمّرَت جرافات إسرائيلية بسطات (عربات لبيع الخضار) في محيط ميدان السينما وسط جنين، بعد أن جرفت الميدان، كما جرفت نصب الشهداء، ودوار الشهيد جميل العموري، ودوار الشهيد عبد الله أبو التين، وفق شهود عيان.

وقال شهود العيان إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة أحياء من المدينة، فيما سُمعَت أصوات انفجارات بين حين وآخَر.

وبعد نحو 6 ساعات من بدء العملية العسكرية، انسحبت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها، مخلّفة وراءها حجماً كبيراً من الدمار والتخريب.

​​​​​​​كما نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات أخرى بالضفة الغربية أبرزها مدينة رام الله (وسط)، ونابلس (شمال)، وعدة بلدات في عدد من المحافظات.

في هذا السياق قال مراسل TRT عربي إن قوات الاحتلال "دهمت منزل أسير محرَّر في الجبل الشمالي بمدينة نابلس، واعتقلته بعد تدمير محتويات المنزل".

وأضاف أن المشهد ذاته تَكرَّر في عدة بلدات ومناطق أخرى في نابلس ورام الله.

كما طالت حملة الاعتقالات المتواصلة مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وأشار مراسل TRT عربي إلى أن "آخر إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني تحدثت عن 6255 أسيراً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حُوّل آلاف منهم، تقريبا 4 آلاف أسير، للاعتقال الإداري، وهو عدد هائل لم تشهده السجون الإسرائيلية من قبل".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، ووسّع اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 373 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة نحو 4250 بجروح، واعتقال 6255.