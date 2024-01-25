ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الخميس، موقف جمهورية مصر الرافض لتهديدات إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع قطاع غزة.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة في بيان الخميس: "تثمّن الحركة موقف مصر الشقيقة من تهديدات الاحتلال بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا)".

وشدّد النونو على أن هذا الموقف "يعبّر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية، ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا، بخاصة في غزة".

والاثنين قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، إن "أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين في قطاع غزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية-الإسرائيلية".

وأضاف في بيان أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين".

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن مسؤولين إسرائيليين رسميين أبلغوا مصر أنهم يخططون لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي أكّد الأربعاء في كلمة ألقاها خلال احتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة "مفتوح على مدار 24 ساعة"، متهماً إسرائيل بـ"عرقلة دخول المساعدات للقطاع".

ورفض السيسي في وقت سابق الأربعاء تلقّي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "في ظل خلافات في الرأي مع مصر، حول تَحرُّك عسكري إسرائيلي محتمَل في محور فيلادلفيا ورفح"، وفق القناة "13" العبرية.

ومحور فيلادلفيا، ويُسمى أيضاً محور صلاح الدين، هو ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر "كرم أبو سالم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.