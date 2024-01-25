تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بغطاء أمني منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار مسؤول فلسطيني ونشطاء في مقاومة الاستيطان إلى أن "الجيش الإسرائيلي تَحوَّل إلى ميليشيا يقودها مستوطنون في زي عسكري".

105 اعتداءات في زي عسكري

وذكر أمير داوود، مسؤول التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه وُثّقَت 105 اعتداءات نفذها مستوطنون في زيّ الجيش الإسرائيلي في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حتى الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأكّد داود أن الاعتداءات "جرت في زي عسكري وبسلاح الجيش"، ووصف الظاهرة بـ"الخطيرة".

واعتبر أن "ما يجري تبادل وظيفي، ونحن لا نعتقد أن اعتداءات المستوطنين عشوائية، بل يُخطَّط لها وتوجيهها بالأروقة الرسمية".

وقال داوود إنه يجري تدريب المستوطنين المسلحين من جماعات "تدفيع الثمن" و"شباب التلال "، للتضييق على السكان البدو ومطاردتهم ودفعهم إلى الرحيل القسري بلا تدخُّل من المؤسسة الرسمية.

ولفت إلى أن 22 تجمعاً هُجّروا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن "الجيش الإسرائيلي يوفر الحماية للمستوطنين من الملاحقة القانونية، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين في الأشهر الأخيرة".

ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية قبل عام برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي ائتلاف يضمّ أحزاباً يمينية متطرفة، صُعّدَت الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو بلا جدوى إلى وقفه.

"يأتمرون بأوامر المتطرفين"

من جهته، قال الناشط الفلسطيني بتجمع "شباب ضد الاستيطان" (غير حكومي) عيسى عمرو، إن المستوطنين شنوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول اعتداءات في زي عسكري.

وأضاف: "جزء من المستوطنين نفّذ اعتداءات خلال أوقات الخدمة العسكرية كونهم جنود احتياط، تَصرَّفوا كما هم مستوطنين ليسوا جيشاً وبأوامر المتطرفين السياسيين ومجموعاتهم الاستيطانية".

وتابع: "هناك مستوطنون يرتدون الزي العسكري للجيش وهم خارج الخدمة، وتُنَفَّذ اعتداءات بلا قدرة على ملاحقتهم أو مواجهتهم لكونهم يرتدون زياً عسكرياً ويحملون سلاحاً".

واستخلص قائلاً: "إذاً فالمستوطن اليوم يتصرف كما يريد، وهم جماعة إرهابية منظمة، ويحظون بتغطية سياسية وعسكرية".

وأشار عمرو إلى قرار تسليح المستوطنين الصادر عن وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير قائلاً: "الحكومة بشكل رسمي تصنع مليشيات هدفها تهجير وقتل الفلسطينيين".

استثمار الحرب

بدوره أكد الناشط بمواجهة الاستيطان بشار القريوتي أن عشرات الاعتداءات التي رُصدَت على بلدته قريوت وقرى مجاورة جنوب نابلس من مستوطنين، كانت في زي عسكري.

واعتبر القريوتي "استثمار الحرب على قطاع غزة من المستوطنين، يقتحمون المنازل ويخربون كل شيء فيها ويسرقون ما استطاعوا، وكل ذلك في زي عسكري، الأمر الذي يوفر لهم الحماية".

كانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، كشفت النقاب في 5 يناير/كانون الثاني الجاري عن طفرة غير مسبوقة بالنشاط الاستيطاني في الضفة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وتقدّر "السلام الآن" أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد 373 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و250 آخرين.

فيما خلفت الحرب المدمرة على غزة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى الأربعاء 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.