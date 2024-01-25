أبلغت قطر الخميس تل أبيب أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قرّرَت تعليق مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، حسبما قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية.

وذكرت الهيئة وفق مَن وصفته بمصدر مطّلع على تفاصيل المفاوضات، أن "حماس نقلت للوسطاء القطريين أنها تطالب إسرائيل بسحب قواتها كافة من قطاع غزة منذ المرحلة الأولى للصفقة (تبادل الأسرى) ووقف الحرب".

ولم يصدر على الفور تعقيب فوري من قطر على ما أوردته الهيئة العبرية.

جاء ذلك بعد اتهام قطر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة جهود الوساطة التي تشرف عليها الدوحة بين تل أبيب وحماس.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري مساء الأربعاء إن نتنياهو "يعرقل جهود وساطة قطر بين تل أبيب وحركة حماس"، لو صحت تصريحاته بشأن الجهود المبذولة من جانب الدوحة.

وجاء بيان الأنصاري عبر حسابه بمنصة إكس عقب تسجيل لنتنياهو نقله إعلام عبري يوجّه لوماً إلى الدوحة بشأن إدارة الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة.

في السياق نفسه استنكرت حركة حماس الخميس ما سمّته استهداف إسرائيل لدولة قطر ومواقفها تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس: "تستنكر حركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف قادة الاحتلال لدولة قطر الشقيقة لمواقفها العروبية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان ومجازر".

وأضاف المتحدث في بيان: "نؤكّد أن قطر تؤدّي دورها السياسي النشط من أجل وقف العدوان على شعبنا وتحقيق إنجاز في ملف التبادل، والتصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال الصهيوني الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

وكانت قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، لعبت دوراً في التوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبادل الجانبين إطلاق سراح أعداد من الأسرى.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنّت خلالها هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيبَ نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقلّ.

وبادلت حماس 105 مدنيين محتجَزين لديها، هم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلندياً، وفلبيني واحد، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجون إسرائيل.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.