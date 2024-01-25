في اليوم 111 توالياً، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة، إذ ركز (الخميس) قصفه على خان يونس جنوبي القطاع، واستهدف مجمع ناصر الطبي ومركزاً لأونروا، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة".

وأورد أن الحصيلة بلغت "20 شهيداً و150 إصابة، وعدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى الإمكانات الطبية".

وذكرت مراسلة TRT عربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق القذائف والرصاص المباشر على المواطنين بعد أن حاصر المنطقة التي تجمع فيها مدنيون، وهي النقطة الوحيدة التي تدخل منها المساعدات المحدودة جداً.

وخلال الساعات الماضية، تعرضت مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، وأفاد مصدر طبي فلسطيني بأن 50 فلسطينياً استُشهدوا وأُصيب 120 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسقط عشرات الشهداء والجرحى داخل مقر الصناعة التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) الذي يضم آلاف النازحين، غربيّ مدينة خان يونس، وذلك بعد تعرضه للقصف (الأربعاء) واندلاع حريق كبير في خيام النازحين.

وقال مدير "أونروا" في غزة توماس وايت، إن مركز التدريب تعرّض لقصف من دبابتين، مما تسبب باندلاع حريق فيه.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنه جرى نقل 4 شهداء و29 جريحاً إلى مستشفى ناصر إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين ومعسكر في خان يونس.

واستُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعاً سكنياً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبالموازاة مع هذه المجازر، اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين من الرجال داخل عمارة سكنية غرب خان يونس، واقتاد النساء والأطفال إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، حيث احتجزهم داخله.

نفاد الأدوية

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، نفاد أدوية التخدير والأدوية المسكنة للآلام والطعام من مجمّع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أن "كمية الوقود المتبقية تكفي لأقل من 5 أيام في مجمع ناصر الطبي".

وقال متحدث الصحة أشرف القدرة، في بيان إن "الوضع الصحي والإنساني في مجمّع ناصر الطبي كارثي للغاية"، مضيفاً أن "مجمّع ناصر الطبي يعمل بـ10% من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة".

وأكد القدرة "نفاد أدوية التخدير في غرف العمليات بالمجمّع"، إضافةً إلى "نفاد الطعام والأدوية المسكّنة للآلام للمرضى والجرحى".

والأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الجيش الإسرائيلي ما زال يستهدف محيط مجمع ناصر الطبي الحكومي، ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالمدينة، فيما قطع الطرق المؤدية إليهما.

ولأكثر من مرة، أعربت الوزارة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع المستشفيات الواقعة في مدينة غزة وشمال القطاع، بدءاً من استهداف محيطها وصولاً إلى قصفها المباشر ومحاصرتها واعتقال من فيها، مع مستشفيات جنوب القطاع.

وخلال الحرب المتواصلة في غزة، استهدف الجيش عديداً من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوباً مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.

انهيار صحّي

إلى ذلك، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمنقذة للأرواح.

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان الخميس، "أنه لم يعد في الوقت الحالي أمام قرابة مليوني شخص في قطاع غزة سوى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع".

وقالت إن جميع المستشفيات في قطاع غزة تعاني التكدس الشديد وتقلّص الإمدادات الطبية والوقود والغذاء والمياه، ويؤوي عديد منها آلاف الأسر النازحة.

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة ويليام شومبرق: "نواجه الآن خطر فقدان مستشفيين آخرين بسبب القتال، وإن الأثر التراكمي للنزاع في المنظومة الصحية مدمّر، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث ذلك".

وشددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية المستشفيات والمدنيين داخلها "وتسهيل إمداد المستشفيات في الوقت المناسب بالمواد الضرورية من أدوية ووقود وغذاء ومياه لإبقائها قيد التشغيل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفَت، حتى الأربعاء، 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.