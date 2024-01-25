تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن حادثة تحطُّم طائرة نقل عسكري روسية كانت تُقِلّ أسرى أوكرانيين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، إنه تباحث بخصوص الحادثة التي وقعت الأربعاء، مع وزير الدفاع الأوكراني روستم أومروف ورئيس هيئة الأركان فاليري زالوجني ومسؤولي الاستخبارات.

وقال: "ناقشنا موضوع تحطم الطائرة وتبادل الأسرى، ومن الواضح أن الروس يتلاعبون بحياة الأسرى الأوكرانيين ومشاعر أقاربهم، يريدون الضغط على الرأي العامّ الأوكراني".

وأضاف: "ما يهم حقّاً الآن هو الحقائق، وأصدرت تعليماتي إلى وزارة الخارجية بإطلاع المجتمع الدولي بالنتائج التي توصلنا إليها في ما يتعلّق بتحطم الطائرة، فنحن في أوكرانيا نصرّ على إجراء تحقيق دولي".

في المقابل قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية الخميس، إن وزارة الدفاع الروسية تحقّق في تحطم الطائرة.

والأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" بمقاطعة بيلغورود (جنوب غرب روسيا)، كانت تُقِلّ 65 أسيراً أوكرانياً و9 من أفراد طاقمها، مشيرة إلى أن الطائرة أصيبت بصاروخ أطلقه الجيش الأوكراني.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إلى أن طائرة النقل العسكرية التابعة لها سقطت بقصف أوكراني، ووصفته بأنه "عمل إرهابي".

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت الطائرة باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات من منطقة ليبتسي بمقاطعة خاركيف.

وذكرت أن رادارات القوات الجوية الفضائية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيَّين.

بدوره أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة.