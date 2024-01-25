أعلنت وزارة الخارجية التركية، تعيين السفيرة أيفرن أكغون، ممثلةً خاصة لمكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2024.

ورحبت الخارجية في بيان الخميس، بقرار مالطا التي تترأس المنظمة للعام الجاري، تعيينها دبلوماسية تركية مجدداً لهذا المنصب.

يُشار إلى أن المنصب كان يشغله الدبلوماسي التركي إسماعيل حقي موسى، الذي عُيّن في يوليو/تموز 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن التعيين الجديد يُعدّ انعكاساً لموقف تركيا الفعال والحازم في مكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين.

وأكدت أن تركيا ستواصل إيلاء أهمية خاصة وبفاعلية للعمل الذي تؤديه جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل منع توجهات مثل العنصرية ومعاداة الأجانب والتعصب ومناهضة الإسلام التي تزداد في جميع أنحاء العالم.